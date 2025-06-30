Çin ve Yunan Medya Temsilcilerinden İşbirliği Görüşmesi

BEİJİNG, 30 Haziran (Xinhua) -- Xinhua Haber Ajansı Başkanı Fu Hua, Atina- Makedonya Haber Ajansı Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Aimilios Perdikaris ile Çin'in başkenti Beijing'de bir araya geldi, 30 Haziran 2025. (Fotoğraf: Ding Haitao/Xinhua)