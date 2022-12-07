Çin ve Yeni Zelandalı Yetkililer İki Ülke Arasındaki Ticaretin Geleceği Konusunda İyimser

AUCKLAND, 7 Aralık (Xinhua) -- Yeni Zelanda'nın Auckland kentinde Çarşamba günü düzenlenen Vision 2023 toplantısının, aralarında yetkililerin ve iş insanlarının da bulunduğu katılımcıları, Çin ile Yeni Zelanda arasında ticari işbirliğine ilişkin iyimserliklerini ifade ettiler.

AUCKLAND, 7 Aralık (Xinhua) -- Yeni Zelanda'nın Auckland kentinde Çarşamba günü düzenlenen Vision 2023 toplantısının, aralarında yetkililerin ve iş insanlarının da bulunduğu katılımcıları, Çin ile Yeni Zelanda arasında ticari işbirliğine ilişkin iyimserliklerini ifade ettiler.

Çin'in Yeni Zelanda Büyükelçisi Wang Xiaolong, yaptığı açılış konuşmasında, ikili ilişkilerin önemli bir ayağı olan ve her iki ülkenin halklarına fayda sağlayan güçlü ticaretin önemine dikkat çekti.

Büyükelçi, her iki taraftaki iş dünyası için nelerin başarıldığını gözden geçirme ve Çin ile Yeni Zelanda arasındaki ekonomik ve ticari ilişkileri daha da ilerletme zamanının geldiğini söyledi.

Eski Yeni Zelanda Başbakanı John Key, ticaretin Çin-Yeni Zelanda ilişkilerinin merkezinde yer aldığına inandığını söyledi.

Key, Çin'in dünyayı 2008 krizinden çıkardığını ve Çin'de muazzam yatırım fırsatları bulunduğunu kaydetti.

Eski başbakan, "Gelecek konusunda hala çok iyimserim" dedi.

Aralarında Fonterra, Zespri ve Silver Fern'in de bulunduğu Yeni Zelanda şirketlerinden iş insanları, ikili ticaretin geleceği hakkında benzer iyimser görüşleri paylaştılar ve uzun vadede Çin'de yatırım ve tüketicilerini büyütmeye devam edeceklerini söylediler.

Stats NZ'nin yayınladığı istatistiklere göre, Eylül ayında Çin Yeni Zelanda'nın en büyük ihracat ülkesi olmayı sürdürürken, süt tozu, tereyağı ve peynir ürünlerinin ihracatında artış görüldü.