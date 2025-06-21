Çin ve Yeni Zelanda Başbakanları Stratejik İletişimi Güçlendirmek İçin Bir Araya Geldi

Çin ve Yeni Zelanda Başbakanları Stratejik İletişimi Güçlendirmek İçin Bir Araya Geldi
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Çin Başbakanı Li Qiang, Yeni Zelanda Başbakanı Christopher Luxon ile yaptığı görüşmede iki ülke arasındaki işbirliğini derinleştirmenin önemine vurgu yaptı. Luxon ise iklim değişikliği ve yeşil kalkınma konularında işbirliğine açık olduklarını belirtti.

BEİJİNG, 21 Haziran (Xinhua) -- Çin Başbakanı Li Qiang, resmi ziyaret için Çin'de bulunan Yeni Zelanda Başbakanı Christopher Luxon ile bir araya geldi.

Li, cuma günkü görüşmede günümüz dünyasındaki değişim ve çalkantılar ışığında Çin ile Yeni Zelanda arasındaki stratejik iletişimin güçlendirilmesinin ve karşılıklı fayda sağlayan işbirliğinin derinleştirilmesinin büyük önem taşıdığını vurguladı.

Cumhurbaşkanı Xi Jinping'in cuma sabahı Luxon ile yaptığı görüşmede ikili ilişkilerin bir sonraki aşamada nasıl geliştirilebileceğine işaret ettiğini belirten Li, geleneksel dostluğu ileriye taşımak, karşılıklı siyasi güveni sağlamlaştırmak, tatbiki işbirliğini genişletmek, ortak kalkınmayı teşvik etmek ve iki halka daha fazla fayda sağlamak amacıyla Yeni Zelanda ile çalışmaya istekli olduklarını kaydetti.

Luxon ise iklim değişikliğiyle mücadele ve yeşil kalkınma gibi alanlarda Çin'le iletişim ve koordinasyonu artırmaya istekli olduklarını belirterek, uluslararası düzenin korunması ve Asya-Pasifik bölgesinde barış, istikrar ve refahın desteklenmesi için ortak çaba gösterme taahhüdünde bulundu.

Li ve Luxon görüşmenin ardından gümrük işbirliği, gıda güvenliği, organik ürün sertifikasyonu, iklim değişikliği ve kültürel miras gibi alanları kapsayan çok sayıda işbirliği belgesinin imza törenine nezaret etti.

Kaynak: Xinhua / Güncel
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