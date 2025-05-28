Çin ve Vietnam Stratejik İşbirliğini Geliştirecek

Çin ve Vietnam Stratejik İşbirliğini Geliştirecek
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Çin Başbakanı Li Qiang, Vietnam ile işbirliğini daha üst seviyelere taşımak için çalışacaklarını ifade etti. Li, iki ülkenin karşılıklı siyasi güveni derinleştirerek ortak hedefler doğrultusunda ilerleyeceklerini belirtti.

KUALA LUMPUR, 28 Mayıs (Xinhua) -- Çin Başbakanı Li Qiang, Vietnam ile kapsamlı stratejik işbirliğini daha yüksek kaliteli hale getirmek ve daha üst seviyelere taşımak üzere çalışacaklarını söyledi.

Li, salı günü Güneydoğu Asya Ülkeleri Birliği (ASEAN), Çin ve Körfez İşbirliği Konseyi (KİK) Zirvesi sırasında Vietnam Başbakanı Pham Minh Chinh ile bir araya geldi.

Çin Cumhurbaşkanı ve Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Genel Sekreteri Xi Jinping'in kısa süre önce Vietnam'a başarılı bir ziyarette bulunduğunu hatırlatan Li, iki tarafın söz konusu ziyaret sırasında "altı kapsayıcı ilkeyle" tanımlanan hedefler doğrultusunda stratejik önem taşıyan ortak geleceğe sahip bir Çin-Vietnam topluluğunun inşasını hızlandırma konusunda mutabık kaldığını belirtti.

Li, söz konusu ziyarette alınan kararları hayata geçirmek, üst düzey etkileşimleri sürdürmek, karşılıklı siyasi güveni derinleştirmek ve çeşitli alanlarda karşılıklı fayda sağlayan işbirliğini artırmak üzere Vietnam'la çalışmaya hazır olduklarını söyledi.

Mevcut uluslararası konjonktürde istikrarsızlık ve belirsizlik faktörlerin arttığına işaret eden Li, dışa açılma ve kalkınmaya olan bağlılıklarını sürdüreceklerini ve Vietnam'la iletişim ve işbirliğini güçlendirmeye, ortaklaşa uluslararası eşitlik ve adaleti korumaya, küresel ekonomik ve ticari düzeni muhafaza etmeye ve Küresel Güney ülkelerinin ortak çıkarlarını korumaya çalışacaklarını ifade etti.

Vietnam Başbakanı Pham Minh Chinh ise ASEAN-Çin-KİK Zirvesi'nin başarılı geçmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, üçlü işbirliğinde daha fazla başarı elde etmek üzere Çin'le çalışmaya hazır olduklarını söyledi.

Kaynak: Xinhua / Güncel
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