Çin ve Vietnam Savunma İşbirliğini Güçlendirecek

Çin ve Vietnam, savunma işbirliğini daha da güçlendirmek için anlaşmaya vardı. İki ülke orduları arasında üst düzey temasları teşvik etme, dostane sınır savunma etkileşimleri ve savunma bakanlığı özel hattı gibi kanallardan en iyi şekilde istifade etme konusunda mutabık kalındı.

HANOİ, 13 Aralık (Xinhua) -- Çin ve Vietnam Çarşamba günü savunma işbirliğini daha da güçlendirme konusunda mutabakata vardı.

Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Genel Sekreteri ve Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping'in Vietnam'a düzenlediği resmi ziyaret sırasında yayımlanan ortak bildiriye göre iki taraf, iki ülke orduları arasında üst düzey temasları teşvik etme, ayrıca dostane sınır savunma etkileşimleri, savunma ve güvenlik istişareleri ve savunma bakanlığı özel hattı gibi kanallardan en iyi şekilde istifade etme konusunda mutabık kaldı.

Bu çerçevede iki taraf; savunma sanayi, ortak tatbikat ve eğitim, askeri tıp ve sağlık hizmetleri, Birleşmiş Milletler barış gücü ve geleneksel olmayan güvenlik alanlarında işbirliğini daha da güçlendirecek.

Bildiride ayrıca iki tarafın sınır savunma işbirliğini derinleştirmeye devam edeceği, Beibu Körfezi'ndeki ortak devriyeleri ve savaş gemilerinin karşılıklı ziyaretlerini sürdüreceği ve donanmaları ile sahil güvenlik birimleri arasındaki işbirliği ve etkileşim mekanizmalarını derinleştireceği belirtildi.