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Çin ve Vietnam Ortak Sahil Güvenlik Devriyesi Gerçekleştirdi

Çin ve Vietnam Ortak Sahil Güvenlik Devriyesi Gerçekleştirdi
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Çin ve Vietnam, Beibu Körfezi'nde 22-24 Nisan tarihleri arasında ortak sahil güvenlik devriyesi gerçekleştirdi. Bu, iki ülkenin 2006'dan bu yana yaptığı 29. ortak devriye. Devriye faaliyetleri, kaçakçılıkla mücadele ve balıkçılık kontrolü gibi alanlarda işbirliğini artırmayı amaçlıyor.

Çin ve Vietnam sahil güvenlik birimlerinin, iki ülkenin kıyıdaş olduğu Beibu Körfezi'nde ortak devriye yaptığı bildirildi.

Çin Sahil Güvenliğinden yapılan açıklamada, 22-24 Nisan'da planlanan rotalarda devriye gezen sahil güvenlik gemilerinin balıkçı teknelerini izlediği ve teftiş ettiği belirtildi.

Bu, iki ülkenin 2006'dan bu yana yürüttüğü 29. ortak sahil güvenlik devriyesi oldu.

Söz konusu devriye faaliyetlerinde kaçakçılıkla mücadele ve balıkçılık alanlarının kontrolü, denizlerde istikrarın korunması ve acil durumlara müdahaleye yönelik ortak eğitimler yapılıyor.

Çin ve Vietnam donanmaları da yıl içinde aynı bölgede ortak deniz tatbikatları düzenliyor.

Kaynak: AA / Emre Aytekin - Güncel
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