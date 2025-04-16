Çin ve Vietnam Orduları Arasındaki İşbirliği Gelişiyor

BEİJİNG, 16 Nisan (Xinhua) -- Çin Savunma Bakanlığı Sözcüsü Zhang Xiaogang, Çin ordusunun Vietnam ordusuyla el ele vererek ilişkileri bir üst seviyeye çıkarmaya istekli olduğunu söyledi.

Zhang çarşamba günkü basın toplantısında ortak geleceğe sahip bir Çin-Vietnam topluluğunun inşasına ilişkin yaptığı değerlendirmede

Çin ve Vietnam ordularının "arkadaşlık ve kardeşlikle" ön plana çıkan uzun soluklu dostluklarını geliştirdiklerini ve üst düzey yakın etkileşimlerini sürdürdüklerini belirtti.

Zhang, Çin ordusunun karşılıklı stratejik güven ve koordinasyonu güçlendirmek ve siyasi çalışmalar, deniz güvenliği, ortak tatbikatlar ve personel eğitimi konularında işbirliğini artırmak üzere Vietnam ordusuyla çalışmaya istekli olduğunu ifade etti.