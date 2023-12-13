Çin ve Vietnam, Küresel Temiz Enerji İşbirliği Ortaklığı'na Katılma Konusunda Uzlaştı

Çin ve Vietnam, biyoçeşitliliğin korunması, iklim değişikliğinin azaltılması ve yeni enerjili araçlar gibi alanlarda işbirliğini derinleştirme kararı aldı. Vietnam'ın Kuşak ve Yol İnisiyatifi Uluslararası Yeşil Kalkınma Koalisyonu ile bağlantılı faaliyetlere katılımı Çin tarafından memnuniyetle karşılanacak.

HANOİ, 13 Aralık (Xinhua) -- Çin ve Vietnam, Küresel Temiz Enerji İşbirliği Ortaklığı'nın inşasına aktif olarak katılma konusunda uzlaştı.

Çin ve Vietnam'ın Çarşamba günü yayımladığı ortak bildiride iki tarafın, biyoçeşitliliğin korunması, iklim değişikliğinin azaltılması ve yeni enerjili araçlar gibi alanlarda işbirliğini derinleştirme kararı aldığı belirtildi.

Bildiride Vietnam'ın Kuşak ve Yol İnisiyatifi Uluslararası Yeşil Kalkınma Koalisyonu ile bağlantılı faaliyetlere katılımının Çin tarafından memnuniyetle karşılanacağı ifade edildi.