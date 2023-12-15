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Çin ve Vietnam İşbirliğini Güçlendirmek İstiyor

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Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, Çin ve Vietnam'ın kritik bir reform ve kalkınma aşamasında olduğunu ve iki taraf arasındaki karşılıklı olarak faydaya dayalı işbirliğini güçlendirmenin, doğal avantajlara sahip olduğunu ve tatbiki gerekliliği yansıttığını söyledi.

BEİJİNG, 15 Aralık (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, Çin ve Vietnam'ın kritik bir reform ve kalkınma aşamasında olduğunu ve iki taraf arasındaki karşılıklı olarak faydaya dayalı işbirliğini güçlendirmenin, doğal avantajlara sahip olduğunu ve tatbiki gerekliliği yansıttığını söyledi.

Aynı zamanda Çin Komünist Partisi (ÇKP) Merkez Komitesi Siyasi Büro üyesi olan Wang, söz konusu açıklamayı Perşembe günü düzenlediği basın toplantısında Çin Cumhurbaşkanı ve ÇKP Merkez Komitesi Genel Sekreteri Xi Jinping'in Vietnam'a gerçekleştirdiği resmi ziyaret hakkında açıklamalarda bulunurken yaptı.

Wang, ziyaret sırasında iki tarafın Kuşak ve Yol İnisiyatifi, kalkınma işbirliği, dijital ekonomi, yeşil kalkınma, ulaşım, denetim ve karantina, savunma ve kolluk kuvvetleri ile denizcilik işbirliği konusundaki çeşitli alanlarda 30'un üzerinde işbirliği anlaşması imzaladığını belirtti.

Wang, bu anlaşmaların Çin-Vietnam ilişkilerinin genişliğini ve derinliğini artırdığını sözlerine ekledi.

Kaynak: Xinhua / Güncel

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