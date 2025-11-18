Çin ve Vietnam Donanmaları Ortak Devriye Görevine Başlıyor
Çin ve Vietnam donanmaları, 19-20 Kasım tarihlerinde Beibu Körfezi'nde 39. ortak devriye görevini gerçekleştirecek. Bu görev, iki ülke arasındaki askeri işbirliğini güçlendirecek.
BEİJİNG, 18 Kasım (Xinhua) -- Çin ve Vietnam donanmaları 19-20 Kasım tarihlerinde Beibu Körfezi sularında 39. ortak devriye görevini gerçekleştirecek.
Çin Savunma Bakanlığı'ndan salı günü yapılan açıklamada devriye görevinin iki ordu arasındaki ilgili anlaşma ve düzenlemeler çerçevesinde gerçekleştirileceği belirtildi. Açıklamada devriye görevinin, iki ordu arasındaki pragmatik işbirliğini daha da geliştireceği ve iki ordunun ilgili suların güvenliğini ortaklaşa koruma kabiliyetlerini arttıracağı ifade edildi.
Kaynak: Xinhua / Güncel