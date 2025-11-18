Çin ve Vietnam Donanmaları Ortak Devriye Görevine Başlıyor

BEİJİNG, 18 Kasım (Xinhua) -- Çin ve Vietnam donanmaları 19-20 Kasım tarihlerinde Beibu Körfezi sularında 39. ortak devriye görevini gerçekleştirecek.

Çin Savunma Bakanlığı'ndan salı günü yapılan açıklamada devriye görevinin iki ordu arasındaki ilgili anlaşma ve düzenlemeler çerçevesinde gerçekleştirileceği belirtildi. Açıklamada devriye görevinin, iki ordu arasındaki pragmatik işbirliğini daha da geliştireceği ve iki ordunun ilgili suların güvenliğini ortaklaşa koruma kabiliyetlerini arttıracağı ifade edildi.