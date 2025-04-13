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Çin ve Vietnam Donanmaları Ortak Devriye Görevine Başlıyor

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Çin ve Vietnam donanmaları, 16 ve 17 Nisan tarihlerinde Beibu Körfezi'nde 38. ortak devriye görevini gerçekleştirecek. Bu görev, iki ordu arasındaki işbirliğini güçlendirecek ve bölgedeki güvenliği artırmayı amaçlıyor.

BEİJİNG, 13 Nisan (Xinhua) -- Çin ve Vietnam donanmaları iki ordu arasındaki ilgili anlaşma ve düzenlemeler çerçevesinde 16 ve 17 Nisan tarihlerinde Beibu Körfezi sularında 38. ortak devriye görevini gerçekleştirecek.

Çin Savunma Bakanlığı'ndan pazar günü yapılan açıklamada devriye görevinin, iki ordu arasındaki pragmatik işbirliğini daha da geliştireceği ve iki ordunun ilgili suların güvenliğini ortaklaşa koruma kabiliyetlerini artıracağı belirtildi.

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Kaynak: Xinhua / Güncel
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