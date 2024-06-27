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Çin ve Vietnam Donanmaları Beibu Körfezi'nde Ortak Devriyelerini Tamamladı

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Çin ve Vietnam donanmaları, Beibu Körfezi'nde gerçekleştirdikleri ortak devriyeyi tamamladı. İki ülke arasında imzalanan anlaşma gereği düzenlenen devriye, stratejik işbirliği ortaklığını güçlendirmeyi amaçlıyor.

GUANGZHOU, 27 Haziran (Xinhua) -- Çin ve Vietnam donanmaları, Beibu Körfezi'ndeki 36. ortak devriyelerini Perşembe günü tamamladı.

Taraflar iki günlük devriye için ikişer gemi gönderdi. Çin donanması, devriyeye Tongling ve Hanzhong adlı iki gemiyle katıldı.

İki ülke arasında 2005 yılında imzalanan anlaşma uyarınca rutin bir faaliyet olan devriye, iki ülke arasındaki kapsamlı stratejik işbirliği ortaklığını derinleştirmeyi amaçlıyor.

Kaynak: Xinhua / Güncel

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