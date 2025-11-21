Çin ve Vietnam Donanmaları Beibu Körfezi'nde Ortak Devriye Görevini Gerçekleştirdi

GUANGZHOU, 21 Kasım (Xinhua) -- Çin ve Vietnam donanmaları, 19-20 Kasım tarihlerinde Beibu Körfezi sularında 39. ortak devriye görevini gerçekleştirdi. Devriye, iki ülke arasındaki ilgili anlaşmalar ve yıllık planlara uygun olarak iki filonun katılımıyla yapıldı.

İkişer gemiden oluşan filolar, Beibu Körfezi'nde deniz ve hava güvenliğini izleyerek, rota, hız ve hidro-meteorolojik koşullar hakkında bilgi alışverişinde bulundu. Sırayla liderlik ederek komuta ve operasyonlarda koordinasyonu güçlendirdi.

Taraflar, her iki ülkeden birer balıkçı teknesinin Beibu Körfezi'nde tehlikede olduğu senaryosunu simüle eden ortak arama ve kurtarma tatbikatı da düzenledi. Tatbikat, filoların karmaşık koşullarda komuta ve acil durum müdahale yeteneklerini etkili şekilde sergiledi.

Çin ve Vietnam donanmaları arasında 2005 yılında Beibu Körfezi'nde Ortak Devriye Anlaşması'nın imzalanmasından bu yana düzenli olarak gerçekleştirilen devriyeler, iki taraf arasındaki işbirliğinin derinleşmesine ve stratejik karşılıklı güvenin artmasına yardımcı oluyor.