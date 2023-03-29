Çin ve Vietnam Dışişleri Bakanları İkili İlişkileri Yeni Bir Seviyeye Çıkarma Sözü Verdi

Çin'in kuzeybatısındaki Shaanxi eyaletinin Xi'an kentindeki Xi'an Uluslararası Limanı'ndan hareket eden bir Çin-Vietnam yük treninin havadan görüntüsü, 23 Ağustos 2022. (Fotoğraf: Li Yibo/Xinhua)

BEİJİNG, 28 Mart (Xinhua) -- Çin Devlet Konseyi Üyesi ve Dışişleri Bakanı Qin Gang ve Vietnam Dışişleri Bakanı Bui Thanh Son, iki ülke arasındaki kapsamlı stratejik işbirliği ortaklığının 15. yıldönümünü, ikili ilişkileri yeni bir seviyeye çıkarmak için bir fırsat olarak değerlendirme sözü verdi.

İki bakan Salı günü gerçekleşen telefon görüşmesinde stratejik iletişimi güçlendirme, karşılıklı siyasi güveni sağlamlaştırma, her düzeyde ve çeşitli alanlarda fikir alışverişini arttırmaya yönelik taahhütte bulundu.

Çin ve Vietnam'ı yoldaş ve kardeş ülkeler olarak nitelendiren Qin, dış politikasında Çin ile ilişkilerine öncelik vermesi ve yeni Çin liderlerine sıcak ve dostane bir tebrik mesajı gönderen ilk ülkeler arasında yer alması nedeniyle Çin tarafının Vietnam'ı takdir ettiğini söyledi.

Çin'in Vietnam'la ilişkilerine stratejik ve uzun vadeli bir perspektiften baktığını ve geliştirdiğini kaydeden Qin, Çin tarafının, iki partinin üst düzey liderleri tarafından varılan stratejik mutabakatı iyi bir şekilde uygulamak, tatbiki işbirliğinin üst düzey biçimini güçlendirmek ve Kuşak ve Yol İnisiyatifi ile Vietnam'ın "İki Koridor ve Tek Ekonomik Çember" planı arasındaki sinerjiyi derinleştirmek için Vietnam'la birlikte çalışmaya hazır olduğunu sözlerine ekledi.

Çinli Bakan, iki tarafın birbirlerinin temel çıkarlarını ve başlıca kaygılarını ilgilendiren konularda karşılıklı desteklerini sürdürmesi, gerçek çok taraflılığı uygulaması ve gelişmekte olan ülkelerin meşru hak ve çıkarlarını ortaklaşa bir şekilde koruması gerektiğini belirtti.

Çin'i "iki toplantının" başarıyla gerçekleştirilmesinden dolayı kutlayan Vietnam Dışişleri Bakanı ise, ülkesinin her zaman Çin'in kalkınmasını ve büyümesini desteklediğini, Çin'in bölgesel ve küresel barış, istikrar ve refaha yaptığı olumlu katkıları takdir ettiğini ve Çin'in İkinci Yüzüncü Yıl Hedefini planlandığı gibi gerçekleştireceğine ve Çin özelliklerine sahip büyük ve modern bir sosyalist ülke inşa edeceğine yürekten inandığını söyledi.

Vietnam tarafının Çin ile iyi komşuluk ilişkilerinin ve kapsamlı stratejik işbirliği ortaklığının geliştirilmesini stratejik bir tercih ve en önemli öncelik olarak gördüğünü ifade eden Vietnam Dışişleri Bakanı Son, ülkesinin iki ülke arasındaki geleneksel dostluğu "yoldaşça ve kardeşçe" ilerletmek, çeşitli alanlarda tatbiki işbirliğini derinleştirmek ve iki partinin yanı sıra iki ülkenin üst düzey liderlerinin stratejik mutabakatını daha somut sonuçlara dönüştürmek için Çin ile birlikte çalışmaya istekli olduğunu da sözlerine ekledi.