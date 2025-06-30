Çin ve Vietnam'dan Hukuki İşbirliği Adımları

NANNİNG, 30 Haziran (Xinhua) -- Çin ve Vietnam'ın adli idari yetkilileri, sınır bölgesinde hukuki işbirliğini geliştirmek üzere Çin'in güneyindeki Guangxi Zhuang Özerk Bölgesi'nin merkezi Nanning'de bir araya geldi.

İlk kez yapılan toplantı, iki ülkeden adalet bakanlıkları ve yerel adli idari organlardan yetkililer ve hukuk uzmanlarının da aralarında bulunduğu yaklaşık 150 kişinin katılımıyla cumartesi ve pazar günü gerçekleştirildi.

Taraflar sınır boyunca hukuki ve ticari anlaşmazlıkların çözümüne yönelik çeşitli mekanizmaların kurulması, hukuki hizmet işbirliğinin genişletilmesi ve ortaklaşa kalifiye hukuk uzmanların yetiştirilmesi konularında mutabakata vardı.

Çin Adalet Bakanı He Rong, iki ülkenin mevzuat, hukuki hizmetler, adli yardım, uzman eğitimi ve dijital teknolojilerin kullanımı gibi alanlarda etkileşim ve tatbiki işbirliğini güçlendirmek için birlikte çalışacağını söyledi.

Vietnam Adalet Bakanı Nguyen Hai Ninh ise toplantının barışçıl ve dostane bir sınırın inşasına yardımcı olacağını, iki ülke arasındaki kapsamlı stratejik ortaklığı derinleştireceğini ve ortak geleceğe sahip stratejik açıdan önemli bir Vietnam-Çin topluluğunun inşasını ortaklaşa ilerleteceğini ifade etti.

Katılımcılar, avukatlık hizmetleri, arabuluculuk, uluslararası işbirliği, hukuki ve ticari konularda adli yardım ve hukuk uzmanı geliştirme konularında derinlemesine görüşmelerde de bulundu.

Toplantıda çeşitli işbirliği anlaşmaları da imzalandı.