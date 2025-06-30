Çin ve Vietnam'dan Hukuki İşbirliği Adımları

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çin'in Nanning kentinde düzenlenen toplantıda, Çin ve Vietnam adli yetkilileri hukuki işbirliğini geliştirmek için çeşitli mutabakatlara vararak ortaklaşa hukuk uzmanları yetiştirme ve hukuki hizmetlerin genişletilmesi konularında anlaşmalar imzaladı.

NANNİNG, 30 Haziran (Xinhua) -- Çin ve Vietnam'ın adli idari yetkilileri, sınır bölgesinde hukuki işbirliğini geliştirmek üzere Çin'in güneyindeki Guangxi Zhuang Özerk Bölgesi'nin merkezi Nanning'de bir araya geldi.

İlk kez yapılan toplantı, iki ülkeden adalet bakanlıkları ve yerel adli idari organlardan yetkililer ve hukuk uzmanlarının da aralarında bulunduğu yaklaşık 150 kişinin katılımıyla cumartesi ve pazar günü gerçekleştirildi.

Taraflar sınır boyunca hukuki ve ticari anlaşmazlıkların çözümüne yönelik çeşitli mekanizmaların kurulması, hukuki hizmet işbirliğinin genişletilmesi ve ortaklaşa kalifiye hukuk uzmanların yetiştirilmesi konularında mutabakata vardı.

Çin Adalet Bakanı He Rong, iki ülkenin mevzuat, hukuki hizmetler, adli yardım, uzman eğitimi ve dijital teknolojilerin kullanımı gibi alanlarda etkileşim ve tatbiki işbirliğini güçlendirmek için birlikte çalışacağını söyledi.

Vietnam Adalet Bakanı Nguyen Hai Ninh ise toplantının barışçıl ve dostane bir sınırın inşasına yardımcı olacağını, iki ülke arasındaki kapsamlı stratejik ortaklığı derinleştireceğini ve ortak geleceğe sahip stratejik açıdan önemli bir Vietnam-Çin topluluğunun inşasını ortaklaşa ilerleteceğini ifade etti.

Katılımcılar, avukatlık hizmetleri, arabuluculuk, uluslararası işbirliği, hukuki ve ticari konularda adli yardım ve hukuk uzmanı geliştirme konularında derinlemesine görüşmelerde de bulundu.

Toplantıda çeşitli işbirliği anlaşmaları da imzalandı.

Kaynak: Xinhua / Güncel
Padişah gibi! Tatilini Bodrum'da yapan Salah'a yapılan özel hizmetler yok artık dedirtti

Tatilini Bodrum'da yapan Salah'a sunulan özel hizmetlere bakın
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
T10X 4More yollara çıkmak için gün sayıyor! İşte beklenen satış fiyatı

Togg'dan sürpriz! İşte yollara çıkacak yeni modelin satış fiyatı
Hakkari'deki 4.4'lük depremin ardından Naci Görür'den ilk yorum

Naci Görür'den ilk yorum! Hakkari'deki depremde 6 Şubat detayı
Şeyma Subaşı kırmızı bikinili pozuyla karın kaslarını sergiledi

Kırmızı bikinisini giydi! Karın kaslarını sergiledi
Tammy Abraham, Beşiktaş için İstanbul'a geliyor

Mutlu son! Abraham 4 yıllık imzayı atmak üzere İstanbul'a geliyor
Düğün konvoyunun ortasında kalan karı-kocaya böyle saldırdılar

Düğün konvoyunun ortasında kalan karı-kocaya böyle saldırdılar
Beşiktaş'a transferini babası bozmuştu! Osayi'nin yeni takımını duyurdular

Beşiktaş'a transferini babası bozmuştu! İşte yeni takımı
Futbol maçı esnasında Kıvanç Tatlıtuğ ve Fatih Terim arasındaki diyalog güldürdü

Kıvanç Tatlıtuğ'un Fatih Terim'e o söylemleri görenleri güldürdü
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.