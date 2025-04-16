Çin ve Vietnam'dan Denizcilik Konularında İşbirliği Mutabakatı

HANOİ, 16 Nisan (Xinhua) -- Çin ve Vietnam, denizcilik konularındaki farklılıkları uygun şekilde yönetme ve çözüme kavuşturma konusunda mutabık kaldı.

Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping'in salı günü Vietnam'a yaptığı resmi ziyaret kapsamında yayımlanan ortak bildiride iki tarafın denizcilikle ilgili konularda derinlemesine ve samimi görüş alışverişinde bulunduğu belirtildi. Ayrıca tarafların farklılıkları daha iyi yöneterek aktif şekilde çözmesi ve Güney Çin Denizi'nde barış ve istikrarı ortaklaşa koruması gerektiği vurgulandı.

Bildiride iki tarafın dostane istişareler yoluyla, karşılıklı olarak kabul edilebilir ve Çin'le Vietnam arasındaki denizcilik konularının çözümüne rehberlik eden temel ilkelere ilişkin anlaşmaya ve Birleşmiş Milletler Deniz Hukuku Sözleşmesi de dahil olmak üzere uluslararası hukuka uygun olan temel ve uzun vadeli bir çözümü aktif olarak arama konusunda mutabakata vardıkları belirtildi.

Tarafların, denizcilik alanında istikrarı ortaklaşa korumak üzere durumu karmaşıklaştırabilecek ya da anlaşmazlıkları tırmandırabilecek her türlü eylemden kaçınma konusunda da uzlaştığı ifade edildi.