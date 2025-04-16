Çin ve Vietnam Arasındaki Sınır Savunma Dostluk Etkileşimi Devam Ediyor

NANNİNG, 16 Nisan (Xinhua) -- Çin ile Vietnam arasındaki 9. sınır savunma dostluk etkileşimi programı devam ediyor. 11 Nisan'da başlayan ve bir hafta sürecek olan etkinlik, Çin'in Guangxi Zhuang Özerk Bölgesi'ndeki ve Vietnam'ın Lang Son eyaletindeki belirlenmiş alanlar ve limanlarda gerçekleştirilecek.

2014'ten itibaren her yıl düzenlenen etkinlik bu yıl ikili diplomatik ilişkilerin kurulmasının 75. yıldönümüne denk geliyor. Bu yılki programın hem süresi uzatıldı hem de faaliyet kapsamı genişletildi.

17 Nisan'a kadar sürecek etkinlik kapsamında askeri personel tarafından gerçekleştirilecek ortak tıbbi konsültasyonlar, Beibu Körfezi'nde ortak donanma devriyesi ve sınır toplulukları arasında kültürel etkileşimler yer alıyor.

Ortak konsültasyonlar ve ev ziyaretleri gerçekleştiren iki ülkenin askeri sağlık ekipleri 11-13 Nisan tarihlerinde sınır bölgelerinde ikamet eden 3.100'den fazla kişiyi tedavi etti. 1.300'ün üzerinde ücretsiz genel sağlık kontrolü yapan ekipler, 2.000 kutuyu aşkın da ilaç dağıttı.

Vietnam donanma filosu 13 Nisan'da Guangxi'nin Beihai kentine ilk ziyaretini gerçekleştirdi. İki ülkenin birlikleri, çarşamba ve perşembe günü Beibu Körfezi'nde yapılacak 38. Çin-Vietnam ortak devriye görevi öncesinde dostluklarını güçlendirmek için gemi turları, deneyim paylaşımı ve spor etkinlikleri gibi faaliyetlere katıldı.