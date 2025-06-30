Çin ve Vietnam Adli Yetkilileri Nanning'de Hukuki İşbirliği Toplantısı Düzenledi

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Çin ve Vietnam'ın adli idari yetkilileri, Guangxi Zhuang Özerk Bölgesi'nin merkezi Nanning'de hukuki işbirliğini geliştirmek amacıyla bir araya geldi. Toplantıya iki ülkeden yaklaşık 150 yetkili katıldı.

NANNİNG, 30 Haziran (Xinhua) -- Çin'in güneyindeki Guangxi Zhuang Özerk Bölgesi'nin merkezi Nanning kentinde, Çin ve Vietnam'dan adli idari yetkililer tarafından düzenlenen sınır toplantısının açılış töreni, 28 Haziran 2025.

Çin ve Vietnam'ın adli idari yetkilileri, sınır bölgesinde hukuki işbirliğini geliştirmek üzere Çin'in güneyindeki Guangxi Zhuang Özerk Bölgesi'nin merkezi Nanning'de bir araya geldi.

İlk kez yapılan toplantı, iki ülkeden adalet bakanlıkları ve yerel adli idari organlardan yetkililer ve hukuk uzmanlarının da aralarında bulunduğu yaklaşık 150 kişinin katılımıyla cumartesi ve pazar günü gerçekleştirildi. (Fotoğraf: Yin Gang/Xinhua)

Kaynak: Xinhua / Güncel
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