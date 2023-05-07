Çin ve Vietnam, 100 Milyon Balığı Beibu Körfezi'ne Saldı

NANNİNG, 7 Mayıs (Xinhua) -- Çin ve Vietnam tarım yetkilileri, Cumartesi günü öğleden sonra yaklaşık 100 milyon balık ve karidesi Beibu Körfezi sularına bıraktı.

NANNİNG, 7 Mayıs (Xinhua) -- Çin ve Vietnam tarım yetkilileri, Cumartesi günü öğleden sonra yaklaşık 100 milyon balık ve karidesi Beibu Körfezi sularına bıraktı.

İki ülkenin ortaklaşa düzenlediği ve Beibu Körfezi'ndeki balıkçılık kaynaklarının yeniden canlandırılmasını hedefleyen etkinlik, Çin'in güneyinde yer alan Guangxi Zhuang Özerk Bölgesi'ndeki sınır kenti Fangchenggang'da gerçekleşti.

Bu yılki etkinlikte aralarında sarıgöz, çipura ve karidesin de yer aldığı sekiz türdeki su canlısı, Beibu Körfezi sularına bırakıldı.

Çin Tarım ve Köyişleri Bakan Yardımcısı Ma Youxiang etkinlikte yaptığı konuşmada, Çin ile Vietnam arasında balıkçılık alanındaki işbirliğinin uzun bir geçmişe dayandığını belirterek, iki ülke arasında balıkçılık ve diğer alanlardaki olumlu etkileşim ve işbirliğinin her iki tarafın da halkına somut faydalar sağladığını söyledi.

Çin ve Vietnam, 2017'den beri Beibu Körfezi'nde beş benzer etkinlik gerçekleştirdi. Bu çerçevede Çin tarafından 226 milyondan fazla balık ve karides körfeze salındı.