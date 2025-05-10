Çin ve Venezuela, Stratejik Ortaklıklarını Güçlendirme Taahhüdünde Bulundu

MOSKOVA, 10 Mayıs (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, Çin ve Venezuela'nın karşılıklı güven ve ortak kalkınmaya sahip iyi ortaklar olduğunu ve Venezuela'nın egemenlik, ulusal onur ve sosyal istikrarını korumasını her zaman olduğu üzere güçlü şekilde destekleyeceklerini söyledi.

Xi, Rusya'nın başkenti Moskova'da Sovyetler Birliği'nin Büyük Vatanseverlik Savaşı'nda kazandığı zaferin 80. yıldönümü münasebetiyle düzenlenen kutlamalar sırasında cuma günü Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro ile bir araya geldi.

Çin ve Venezuela'nın değişen uluslararası konjonktürde sarsılmaz dostluk kurduklarını kaydeden Xi, iki ülkenin 2023'te ikili ilişkileri her türlü koşulda geçerli stratejik ortaklığa yükseltmesinden bu yana iki ülke arasında çeşitli sektörlerde ve her düzeyde güçlü etkileşimlerin yaşandığını, ikili ticaretin sürekli büyüme sergilediğini, yatırım işbirliği ve halklar arası etkileşimlerde yeni ilerlemeler kaydedildiğini ve iki taraf arasındaki dostluğun iki halk arasında giderek daha popüler hale geldiğini belirtti.

Venezuela ile ilişkilerini her zaman stratejik ve uzun vadeli bir perspektiften değerlendirip geliştirdiklerini kaydeden Xi, Venezuela ile yönetişim deneyimleri etkileşimini arttırmaya, çeşitli alanlardaki tatbiki işbirliğini derinleştirmeyi sürdürmeye ve iki halka daha fazla fayda sağlamak üzere ikili ilişkileri yeni zirvelere taşımaya istekli olduklarını ifade etti.

Maduro ise Çin ile her türlü koşulda geçerli stratejik ortaklıklarını güçlendirmeyi ve iki halka daha fazla fayda sağlamak üzere ticaret, enerji, tarım, bilim, teknoloji ve eğitim gibi alanlardaki işbirliğini daha somut sonuçlar elde edecek şekilde derinleştirmeyi sabırsızlıkla beklediklerini söyledi.

Xi'nin insanlık için ortak geleceğe sahip bir topluluk inşa etme vizyonunun dünya barışı ve kalkınması için parlak umutlar yarattığını kaydeden Maduro, çok taraflılığı desteklemek, uluslararası eşitlik ve adaleti el üstünde tutmak ve uluslararası toplumun ortak çıkarlarını korumak üzere Çin'le koordinasyon ve işbirliğini güçlendirmeye istekli olduğunu sözlerine ekledi.