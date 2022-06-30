Çin ve Venezuela Dışişleri Bakanları Telefonda Görüştü

BEİJİNG, 29 Haziran (Xinhua) -- Çin ile Venezuela arasında diplomatik ilişkilerin kurulmasının 48. yıl dönümü kutlanırken Çin Devlet Konseyi Üyesi ve Dışişleri Bakanı Wang Yi, Salı günü Venezuela Dışişleri Bakanı Carlos Faria ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. İki ülke arasında diplomatik ilişkilerin kurulmasından bu yana, uluslararası durumda her ne değişiklik olursa olsun, ikili ilişkilerin daima kaya gibi sağlam olduğunu söyleyen Wang, iki ülkenin liderinin güçlü karşılıklı güven ve sağlam dostluk kurduğunu ve bunun önemli bir siyasi güvence ve Çin-Venezuela kapsamlı stratejik ortaklığının gelişmesi için stratejik rehberlik sağladığını sözlerine ekledi.

Çin'in karşılıklı siyasi güveni derinleştirmek, geleneksel dostluğu sürdürmek ve karşılıklı yarar sağlayan işbirliğini teşvik etmek için Venezuela ile çalışmaya hazır olduğunu söyleyen Wang; Taiwan, Hong Kong, Xinjiang ve insan haklarına ilişkin konularda kararlılıkla Çin'in yanında durduğu ve adaleti savunduğu için Venezuela'ya şükranlarını ifade etti. Wang, Çin'in her zaman olduğu gibi, dış güçlerin herhangi bir bahaneyle Venezuela'nın iç işlerine müdahalesine kesinlikle karşı çıkacağını, Venezuela'yı ulusal egemenliği ve toplumsal istikrarı sürdürmede kararlı bir şekilde destekleyeceğini ve Venezuela halkına ulusal koşullarına uygun bir kalkınma yolu seçmesi konusunda destek vereceğini söyledi.

Wang, Çin'in, Kovid-19 pandemisiyle mücadelesinde Venezuela'ya elinden gelen yardımı sunmaya devam edeceğini de sözlerine ekledi. Wang; Çin ve Venezuela'nın çok taraflı ilişkilerde dayanışma ve koordinasyonu güçlendirmeye, iki ülkenin meşru hak ve çıkarlarını korumaya, gerçek çok taraflılığı uygulamaya ve BM merkezli uluslararası sistemi ve uluslararası hukuka dayalı uluslararası düzeni korumaya devam etmesi gerektiğini söyledi. Çin'in, Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping tarafından önerilen Küresel Kalkınma İnisiyatifi'ni (GDI) aktif olarak desteklediği için Venezuela'yı takdir ettiğini söyleyen Wang, ülkesinin küresel bir kalkınma ortaklığını ortaklaşa geliştirmek ve BM'nin Sürdürülebilir Kalkınma için 2030 Gündemi'ni iyi bir şekilde uygulamak amacıyla Venezuela ile işbirliğini güçlendirmeye istekli olduğunu da kaydetti.

Dünyanın çok kutuplulaşmasının, ekonomik küreselleşmenin ve uluslararası ilişkilerin demokratikleşmesinin zamanın karşı konulmaz bir eğilimi olduğunu kaydeden Wang, her zaman tarihin doğru tarafında durmak, uluslararası eşitliği ve adaleti savunmak, gelişmekte olan ülkelerin çıkarlarını korumak ve insanlık için ortak bir geleceğe sahip bir topluluk oluşturmak için, Çin'in Venezuela ile çalışmaya hazır olduğunu söyledi. Faria ise, iki liderin rehberliğinde, Venezuela-Çin kapsamlı stratejik ortaklığının kayda değer bir ilerleme kaydettiğini ve bu ortaklığın son derece canlı olduğunu söyledi. Faria, Venezuela'nın Çin'in pandemiye karşı mücadelesine verdiği güçlü desteği takdir ettiğini de sözlerine ekledi. Faria, Venezuela'nın, tek Çin ilkesini ve "tek ülke, iki sistem" politikasını kararlılıkla savunduğunu, Çin'i ulusal egemenliğini, bağımsızlığını ve toprak bütünlüğünü korumak için azimle desteklediğini ve karşılıklı yarar sağlayan işbirliğini derinleştirmek amacıyla yeni yollar aramak için Çin ile çalışmaya hazır olduğunu söyledi.

Çin'in uluslararası sahnede giderek daha önemli bir rol oynadığını kaydeden Faria, Venezuela'nın Xi'nin önerdiği Küresel Kalkınma İnisiyatifi (GDI) ve diğer girişimlerden övgüyle bahsettiğini, GDI Dostlar Grubu ve BM Şartını Savunan Dostlar Grubu çerçevesinde iletişimi ve koordinasyonu derinleştirmek ve çok taraflılığı beraber korumak için Çin ile birlikte çalışmak istediğini söyledi. Faria, Çin Komünist Partisi'ni Çin özelliklerine sahip sosyalizm bayrağını yüksek tutan ve Çin halkına hizmet etmeye adanmış büyük bir siyasi parti olarak selamladı ve özellikle partinin kuruluşunun 101. yıl dönümü vesilesiyle şimdiden içten tebriklerini iletti.

Xinhua / Güncel