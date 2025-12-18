Çin Dışişleri Bakanı, Venezuelalı Mevkidaşıyla Telefon Görüşmesi Yaptı

BEİJİNG, 18 Aralık (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, Venezuela Dışişleri Bakanı Yvan Gil ile telefon görüşmesi gerçekleştirildi.

Gil'den gelen talep üzerine çarşamba günü gerçekleştirilen görüşmede Gil, Wang'a Venezuela'daki mevcut durum hakkında bilgi verdi. Gil, Venezuela hükümeti ve halkının, ülkenin egemenlik ve bağımsızlığını sıkı sıkıya savunacağını, meşru haklarını kararlılıkla koruyacağını ve hiçbir hegemonyacı gücün tehditlerini kabul etmeyeceğini vurguladı.

Aynı zamanda Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Siyasi Büro üyesi olan Wang ise Çin ve Venezuela'nın stratejik ortaklar olduğunu ve Çin-Venezuela ilişkilerinde geleneksel olarak karşılıklı güven ve desteğin öne çıktığını söyledi.

Wang, tek taraflı zorbalığın tamamına karşı olduklarını ve egemenlik ve ulusal onurlarını savunma konusunda tüm ülkeleri desteklediklerini ifade etti.

Venezuela'nın bağımsız bir şekilde diğer ülkelerle karşılıklı fayda sağlayan işbirliği geliştirme hakkına sahip olduğuna dikkat çeken Wang, uluslararası toplumun Venezuela'nın meşru hak ve çıkarlarını korumaya yönelik tutumunu anlayıp desteklediğinin yaygın bir kanı olduğunu belirtti.