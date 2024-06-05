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Çin ve Venezuela arasında stratejik ortaklık mutabakatı

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Çin Dışişleri Bakanı Vang Yi, Venezuela Dışişleri Bakanı Yvan Gil ile görüşerek, iki ülke liderinin stratejik ortaklık konusunda mutabakata vardığını belirtti. İki ülke arasındaki işbirliğinin ekonomi, ticaret, bilim ve teknoloji gibi alanlarda derinleştirilmesi hedefleniyor.

Çin Dışişleri Bakanı Vang Yi, ülkesini ziyaret eden Venezuela Dışişleri Bakanı Yvan Gil ile başkent Pekin'de bir araya geldi.

Çin Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Vang, görüşmede, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun Eylül 2023'teki Çin ziyaretinde iki ülke liderinin, ikili ilişkilerin seviyesinin "her koşulda stratejik ortaklığa" yükseltilmesinde mutabakata vardığını hatırlattı.

Vang, "Uluslararası ve bölgesel durum nasıl değişirse değişsin Çin, Venezuela ile ilişkilerini stratejik seviyede ve uzun dönemli perspektifle değerlendirecek, tüm dış müdahalelere, zorbalığa ve güç oyununa birlikte karşı çıkacaktır." dedi.

Çin'in, Venezuela'nın ulusal egemenliğini ve onurunu korumasını, kendi ulusal koşullarına uygun kalkınma yolunu izlemesini desteklediğini vurgulayan Vang, "Küresel Güney'in önemli üyeleri olan Çin ve Venezuela, küresel sorunlara karşı uluslararası alanda çok taraflı işbirliğini geliştirmeli. Çin, uluslararası ilişkilerin temel normlarının korunmak, daha adil ve düzenli birçok kutuplu düzeni ve kapsayıcı ekonomik küreselleşmeyi savunmak için Venezuela ile birlikte çalışmaya hazırdır." ifadelerini kullandı.

Konuk Bakan Gil de Çin'in hızlı kalkınma ve ulusal canlanmada yakaladığı başarının Venezuela ve diğer "Küresel Güney" ülkeleri için cesaret verici olduğuna işaret ederek, Çin ile ekonomi, ticaret, bilim ve teknoloji, tarım, enerji, altyapı havacılık ve uzay ile insan bilimleri alanlarında işbirliğini derinleştirmeyi istediklerini vurguladı.

Kaynak: AA / Güncel

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