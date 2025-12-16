Haberler

Çin Dışişleri Bakanı, Ürdün Kralı ile Görüştü

Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, Ürdün Kralı 2. Abdullah ile yaptığı görüşmede, iki ülke arasındaki stratejik ortaklığın güçlendirilmesine ve gelecekteki işbirliklerinin artırılmasına vurgu yaptı. Wang, Çin'in bölgedeki istikrarı destekleme kararlılığını ifade ederken, Kral Abdullah, Arap-Çin ilişkilerini derinleştirme niyetini dile getirdi.

AMMAN, 16 Aralık (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, Ürdün'ün kalkınma ve yeniden canlanma sürecinde en güvenilir stratejik ortak olmayı sürdüreceklerini söyledi.

Aynı zamanda Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Siyasi Büro üyesi olan Wang, pazartesi günü Ürdün Kralı 2. Abdullah ile bir araya geldi.

Görüşme sırasında gençliğinden beri Çin'i birçok kez ziyaret ettiğini ve Çin'e derin sevgi beslediğini belirten Kral Abdullah, Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping ile olan derin dostluğuna büyük değer verdiğini ifade etti.

Çin ile ilişkilerin geliştirilmesine büyük önem verdiklerini kaydeden Kral Abdullah, üst düzey etkileşimleri daha da güçlendirmek, tatbiki işbirliğini ilerletmek, küresel ve bölgesel meselelerde iletişim ve koordinasyonu artırmak ve Ortadoğu'da kargaşa başta olmak üzere küresel anlaşmazlıkları birlikte çözüme kavuşturmak üzere Çin ile çalışmayı sabırsızlıkla beklediklerini belirtti.

Çin'in gelecek yıl 2. Çin-Arap Ülkeleri Zirvesi'ne ev sahipliği yapacak olmasını desteklediklerini ifade eden Kral Abdullah, zirvenin halihazırda güçlü olan Arap-Çin ilişkilerini derinleştirmek için yeni bir fırsat haline gelmesini sağlamak üzere hazırlık çalışmalarında her türlü desteği vermeye hazır olduklarını vurguladı.

Wang ise iki ülke liderlerinin stratejik rehberliğinde ikili ilişkilerin sağlıklı ve istikrarlı şekilde gelişme kaydettiğini söyledi.

İçinde bulunduğumuz yılın Çin-Ürdün stratejik ortaklığının kurulmasının 10. yıldönümü olduğunu hatırlatan Wang, Ürdün ile iletişim ve koordinasyonu güçlendirmeye, iki ülke liderlerinin vardığı önemli mutabakatı hayata geçirmeye ve önümüzdeki on yıl içinde ikili stratejik ortaklığın sağlıklı gelişimi için yol haritasını belirlemeye hazır olduklarını belirtti.

Wang, Kral Abdullah'ı Çin-Arap işbirliğini yeni seviyelere taşımak için Çin'le çalışmak üzere 2. Çin-Arap Devletleri Zirvesi için Çin'e davet etti.

Wang, Kral Abdullah'ın liderliğinde Ürdün'ün bölgedeki istikrarı sağlayan bir güç olarak ilkeleri savunduğunu, eşitlik ve adaleti teşvik ettiğini ve bölgesel barışın ilerletilmesinde benzersiz ve olumlu bir rol oynadığını ifade etti.

Wang, Çin'in büyüklüklerine bakmaksızın ülkeler arasında eşitlik ilkesini her daim savunan, diğer ülkelerin içişlerine karışmama ilkesini el üstünde tutan, tüm ülkelerin kendi ulusal koşullarına uygun kalkınma yollarını izlemesini destekleyen ve asla başkalarına kendi iradesini dayatmayan sorumluluk sahibi büyük bir ülke olduğunu vurguladı.

Wang, Çin'in her zaman Küresel Güney ve küçük ve orta ölçekli ülkelerin yanında durup gelişmekte olan ülkelerin ortak çıkarlarını kararlılıkla koruyacağını belirtti.

İki taraf, Ortadoğu'daki durum hakkında da derinlemesine görüş alışverişinde bulundu.

Kaynak: Xinhua / Güncel
