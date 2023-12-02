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Çin ve Ürdün, Kuşak ve Yol İnşasını Teşvik İçin Mutabakat Zaptı İmzaladı

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Çin Ulusal Kalkınma ve Reform Komisyonu, Çin ve Ürdün'ün Kuşak ve Yol'un ortaklaşa inşasını teşvik konusunda bir mutabakat zaptı imzaladığını duyurdu. İki ülke, politika koordinasyonu, altyapı bağlanırlığı, engelsiz ticaret, finansal entegrasyon ve halklar arası ilişkileri teşvik edecek işbirliğini derinleştirecek.

BEİJİNG, 2 Aralık (Xinhua) -- Çin Ulusal Kalkınma ve Reform Komisyonu, Çin ve Ürdün'ün Kuşak ve Yol'un ortaklaşa inşasını teşvik konusunda bir mutabakat zaptı imzaladığını duyurdu.

Cuma günü yapılan açıklamaya göre iki taraf, aktif şekilde politika koordinasyonu, altyapı bağlanırlığını, engelsiz ticareti, finansal entegrasyonu ve halklar arası ilişkileri teşvik edecek ve iki ülke halkına daha fazla fayda sağlayacak şekilde çeşitli alanlardaki tatbiki işbirliğini daha da derinleştirecek.

Kaynak: Xinhua / Güncel

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