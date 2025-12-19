Haberler

Çin ve Ukrayna Dışişleri Bakan Yardımcıları Siyasi İstişarelerde Bulundu

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Çin Dışişleri Bakan Yardımcısı Liu Bin, Ukrayna Dışişleri Birinci Bakan Yardımcısı Serhiy Kyslytsya ile gerçekleştirilen istişarelerde iki ülke arasındaki dostluk ve işbirliğinin önemini vurguladı. Taraflar, ekonomik ve kültürel işbirliğini derinleştirmek için istekli olduklarını belirtti.

BEİJİNG, 19 Aralık (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakan Yardımcısı Liu Bin, Çin'in başkenti Beijing'de Ukrayna Dışişleri Birinci Bakan Yardımcısı Serhiy Kyslytsya ile siyasi istişareler gerçekleştirdi.

Liu perşembe günü gerçekleştirilen istişareler sırasında Çin ile Ukrayna arasında diplomatik ilişkilerin kurulduğu günden bu yana dostluk ve işbirliğinin her daim ikili ilişkilerin belirleyici özelliği olduğunu söyledi.

Liu, karşılıklı saygı ve güven, karşılıklı anlayış ve uzlaşma ve karşılıklı fayda ve mütekabiliyet ilkeleri çerçevesinde hareket eden iki tarafın, ekonomi ve ticaret, tarım, bilim ve teknoloji, halklar arası ve kültürel etkileşim gibi alanlarda yürütülen işbirliğinden verimli sonuçlar elde ettiğini ifade etti.

Liu, iki ülke liderlerinin vardığı önemli uzlaşıyı takip etmek ve ikili ilişkilerin istikrarlı ve sürdürülebilir gelişimini teşvik etmek üzere Ukrayna ile çalışmaya hazır olduklarını belirtti.

Kyslytsya ise Çin ile ilişkilere büyük önem verdiklerini, tek Çin ilkesine bağlı olduklarını söyledi. Kyslytsya, ikili ilişkilerin sürekli ilerlemesini sağlamak üzere çeşitli alanlarda etkileşim ve işbirliğini daha da derinleştirmeye istekli olduklarını kaydetti.

İki taraf, Ukrayna krizi konusunda da görüş alışverişinde bulundu.

Kaynak: Xinhua / Güncel
İstanbul'a lapa lapa kar geliyor! 4 gün aralıksız yağacak

Lapa lapa kar geliyor! 4 gün aralıksız yağacak, tarih de belli
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Soğukkanlı katil! Babayı öldürdü, oğlunu yaraladı

Soğukkanlı katil kamerada! Rahatlığı pes dedirtti
'Mehmet Akif alem yaparken görüntülü arardı' iddialarına Süleyman Soylu'dan yanıt

"Akif alem yaparken görüntülü arardı" iddiasına yanıt: Fuardaydım...
Arbede yaşamışlar! Güllü ve kızının kavga görüntüleri şaşkınlık yarattı

Arbede yaşamışlar! Güllü ve kızının kavga görüntüleri şaşkınlık yarattı
Son operasyonun en dikkat çeken ismi! Fenomen Gizem Türedi fuhuşla suçlanıyor

Son operasyonun flaş ismi! Güzel fenomene yüz kızartıcı suçlama
Soğukkanlı katil! Babayı öldürdü, oğlunu yaraladı

Soğukkanlı katil kamerada! Rahatlığı pes dedirtti
Cinayete kurban giden kadın rüyalarını anlatmış: Babanız olacak şerefsiz beni öldürüyor

Rüyalarını anlatmış: Babanız olacak şerefsiz beni öldürüyor
ABD'de özel jetin düşmesi sonucu 7 kişi hayatını kaybetti

Havaalanına iniş yapan özel jet düştü! 7 kişi hayatını kaybetti
Fatih Ürek'le ilgili korkutan iddia sonrası menajerinden açıklama geldi

Korkutan iddia sonrası beklenen açıklama geldi
Kiraladığı gelinlik hayatını değiştirdi

Kiraladığı gelinlik hayatını değiştirdi
Gazeteci Levent Gültekin, adli kontrol tedbiri ile serbest bırakıldı

Gece yarısı kafede gözaltına alınan Gültekin'le ilgili karar verildi
Cristiano Ronaldo'nun iç çamaşırıyla verdiği poz olay oldu

İç çamaşırıyla verdiği poz olay oldu
Malatya'da trenin çarptığı genç öldü

Liseli gençten acı haber! Karşıya geçerken trenin altında kaldı
Fettullah Gülen'in yeğeni Yasir Gülen İstanbul'da yakalandı

Fetullah Gülen'in yeğeni böyle yakalandı
title