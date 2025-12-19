Çin ve Ukrayna Dışişleri Bakan Yardımcıları Siyasi İstişarelerde Bulundu

BEİJİNG, 19 Aralık (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakan Yardımcısı Liu Bin, Çin'in başkenti Beijing'de Ukrayna Dışişleri Birinci Bakan Yardımcısı Serhiy Kyslytsya ile siyasi istişareler gerçekleştirdi.

Liu perşembe günü gerçekleştirilen istişareler sırasında Çin ile Ukrayna arasında diplomatik ilişkilerin kurulduğu günden bu yana dostluk ve işbirliğinin her daim ikili ilişkilerin belirleyici özelliği olduğunu söyledi.

Liu, karşılıklı saygı ve güven, karşılıklı anlayış ve uzlaşma ve karşılıklı fayda ve mütekabiliyet ilkeleri çerçevesinde hareket eden iki tarafın, ekonomi ve ticaret, tarım, bilim ve teknoloji, halklar arası ve kültürel etkileşim gibi alanlarda yürütülen işbirliğinden verimli sonuçlar elde ettiğini ifade etti.

Liu, iki ülke liderlerinin vardığı önemli uzlaşıyı takip etmek ve ikili ilişkilerin istikrarlı ve sürdürülebilir gelişimini teşvik etmek üzere Ukrayna ile çalışmaya hazır olduklarını belirtti.

Kyslytsya ise Çin ile ilişkilere büyük önem verdiklerini, tek Çin ilkesine bağlı olduklarını söyledi. Kyslytsya, ikili ilişkilerin sürekli ilerlemesini sağlamak üzere çeşitli alanlarda etkileşim ve işbirliğini daha da derinleştirmeye istekli olduklarını kaydetti.

İki taraf, Ukrayna krizi konusunda da görüş alışverişinde bulundu.