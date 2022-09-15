Çin ve Türkmenistan liderleri Şanghay İşbirliği Örgütü Zirvesi'nde görüştü

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile Türkmenistan Cumhurbaşkanı Serdar Berdimuhamedov, Özbekistan'ın Semerkant kentinde yapılan Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) Zirvesi'nde bir araya geldi.

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile Türkmenistan Cumhurbaşkanı Serdar Berdimuhamedov, Özbekistan'ın Semerkant kentinde yapılan Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) Zirvesi'nde bir araya geldi.

Çin Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Şi, görüşmede Çin ve Türkmenistan'ın diplomatik ilişkilerinin kurulmasının 30. yıl dönümünde güçlü ve istikrarlı bağlar geliştirdiğini ve ikili ilişkilerini stratejik ortaklık düzeyine çıkardıklarını belirterek ilişkileri uzun dönemde iki ülke halkına daha fazla yarar sağlayacak şekilde geliştirmeyi istediklerini vurguladı.

İki ülkenin doğal gaz alanında iş birliği hacmini arttırması gerektiğine işaret eden Şi, ayrıca, Çin'in Kuşak ve Yol Girişimi ile Türkmenistan'ın tarihi İpek Yolu'nu canlandırma stratejisi arasındaki sinerjiyi arttırmak için çabaların hızlandırılması dileğini ifade etti.

Türkmen lider Berdimuhamedov da görüşmede, Türkmenistan ile Çin arasında çok yönlü iş birliğini daha da geliştirmeye hazır olduğunu belirterek siyasi, diplomatik, ticari ve ekonomik ilişkilerde, enerji, ulaştırma, lojistik, kültür alanlarında iş birliğinin geliştirilmesine yönelik önerileri dile getirdi.

Berdimuhamedov, Türkmenistan'ın Çin ile Orta Asya ülkeleri arasında aktif iş birliğini desteklediğini, Kuşak ve Yol Girişimi ile tarihi İpek Yolu'nun yeniden canlandırılmasına yönelik somut adımlar attığını kaydetti.

Çin'in Türkmenistan'ın en büyük ticari ve ekonomik ortağı olduğunu ifade eden Berdimuhamedov, ekonomik iş birliğinin derinleştirilmesi, Çin'e gönderilen Türkmen gazının hacminin artırılması, ulaştırma ve lojistik alanında ortak projelerin hayata geçirilmesi için büyük potansiyel olduğunu vurguladı.

Görüşmenin sonunda iki lider Çin-Türkmenistan ilişkilerinin dostluk, karşılıklı güven ve saygı ilkelerine dayalı olarak gelecekte daha da güçleneceğine inandıklarını dile getirdi.

Aktif tarafsızlık politikasını benimseyen Türkmenistan, diğer Orta Asya Türk cumhuriyetlerinin üye olduğu Şanghay İşbirliği Örgütü'nde gözlemci statüsünde bulunuyor.