Çin ve Türkmenistan Dışişleri Bakanları Görüştü

HEFEI, 31 Mart (Xinhua) — Çin Devlet Konseyi Üyesi ve Dışişleri Bakanı Wang Yi, Çin'in doğusundaki Anhui eyaletinin Tunxi bölgesinde düzenlenen Afganistan'a Komşu Ülkeler Dışişleri Bakanları Toplantısı'nın üçüncüsünde Türkmenistan Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Raşid Meredov ile görüştü, 30 Mart 2022. (Fotoğraf: Zhou Mu/Xinhua)

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