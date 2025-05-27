Çin ve Türkmenistan'dan Güçlü İşbirliği Vurgusu

Çin ve Türkmenistan'dan Güçlü İşbirliği Vurgusu
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Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, Türkmenistan ile iletişim ve işbirliğini güçlendirme hazır olduklarını belirtirken, doğalgaz gibi alanlarda ortaklaşa çalışmalar yapacaklarını ifade etti. Türkmenistan Dışişleri Bakanı Meredov ise iki ülke arasındaki dostluk ve stratejik ortaklığı vurguladı.

BEİJİNG, 27 Mayıs (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, Türkmenistan ile iletişim ve koordinasyonu güçlendirmeye ve bölgesel barış, istikrar, kalkınma ve refaha daha fazla katkıda bulunmaya hazır olduklarını söyledi.

Aynı zamanda Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Siyasi Büro üyesi olan Wang, pazartesi günü Türkmenistan Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Raşid Meredov ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Çin-Türkmenistan ilişkilerinin gelişimini her zaman stratejik ve uzun vadeli bakış açısından değerlendirdiklerini belirten Wang, temel çıkarlarını ilgilendiren konularda birbirlerine destek vermek üzere Türkmenistan ile çalışmayı sürdürmeye hazır olduklarını ifade etti.

Wang, doğalgaz gibi alanlarda işbirliğini aktif şekilde artırmak, birbirlerinin meşru ihtiyaçlarına karşılık vermek, daha fazla karşılıklı fayda sağlayan işbirliği modeli oluşturmak ve böylelikle Türkmenistan'ın ekonomik çeşitliliğinin artırmasına destek olmak ve iki tarafın da modernleşme süreçlerini ilerletmesine yardım etmek üzere Türkmenistan ile çalışmaya hazır olduklarını sözlerine ekledi.

Meredov ise Türkmenistan ve Çin'in köklü dostluğa sahip iki ülke olduğunu söyledi. Meredov, iki ülke liderinin stratejik kılavuzluğunda kapsamlı stratejik ortaklık kurulduğunu ve çok yönlü işbirliği yapıldığını belirtti.

Çin'i güvenilir işbirliği ortağı olarak gördüklerini vurgulayan Meredov, Çin ile dostane ilişkilere sıkı sıkıya bağlı olduklarını ifade etti.

Meredov, ortaklaşa iki ülke liderinin vardığı önemli mutabakatı hayata geçirmeye, üst düzey etkileşimleri artırmaya, ticaret ve yatırım gibi çeşitli alanlarda işbirliğini genişletmeye ve doğalgaz ticaretindeki önde gelen projeleri ilerletmeye istekli olduklarını belirtti.

Kaynak: Xinhua / Güncel
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