Çin ve Türkmenistan Cumhurbaşkanları Görüşmelerde İlişkileri Kapsamlı Stratejik Ortaklık Seviyesine Çıkardı

Çin'in başkenti Beijing'deki Büyük Halk Salonu'nda Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, konuk Türkmenistan Cumhurbaşkanı Serdar Berdimuhamedov ile görüşmelerde bulunuyor, 6 Ocak 2023. (Fotoğraf: Shen Hong/Xinhua)

BEİJİNG, 7 Ocak (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping Cuma günü, konuk Türkmenistan Cumhurbaşkanı Serdar Berdimuhamedov ile Beijing'de biraraya geldi. İki cumhurbaşkanı, Çin-Türkmenistan ilişkilerinin kapsamlı stratejik ortaklık seviyesine çıkarıldığını duyurdu.

Cumhurbaşkanı Berdimuhamedov'un göreve gelişinin ardından Çin'i ilk kez ziyaret ettiğini ve Cuma gününün, Çin ile Türkmenistan arasında diplomatik ilişkilerin kurulmasının 31. yıl dönümü olduğunu hatırlatan Xi, iki ülkenin gelecekte ikili ilişkilerin geliştirilmesine yönelik kapsamlı planlar yapmasının ve ikili ilişkilerin seviyesinin yükseltilmesini duyurmasının son derece anlamlı olduğunu söyledi.

Xi, Çin ile Türkmenistan'ın paylaştığı vizyon, hedef ve çıkarların, iki tarafın kalkınma ve yeniden canlanma yolunda birlikte çalışarak tamamlayıcı avantajlardan yararlanması, işbirliği potansiyelini kullanması ile ortak kalkınmayı gerçekleştirmesi anlamına geldiğini ifade etti.

Xi, Çin'in kapsamlı işbirliğini derinleştirerek ve ortak bir geleceğe sahip bir topluluğun inşasını ilerleterek ikili ilişkileri bir üst seviyeye çıkarmak üzere Türkmenistan tarafıyla çalışmaya hazır olduğunu kaydetti.

Çin lideri, "İki ülkenin, somut işbirliği sonuçlarına sahip ikili ilişkiler için temel oluşturmak üzere kalkınma stratejilerinde daha hızlı şekilde sinerji yakalaması, Çin-Türkmenistan İşbirliği Komitesi gibi mekanizmaları tam anlamıyla kullanması ve işbirliğinin kapsam ve derinliğini genişletmeye devam etmesi önemlidir" diye konuştu.

Xi, Çin + Orta Asya (C+C5) işbirliği mekanizmasının, Çin ile Orta Asya ülkeleri arasında açık, şeffaf, karşılıklı olarak faydalı, adil ve pragmatik bir yeni işbirliği mekanizması olduğunu vurguladı.

Xi, Çin'in C+C5 Zirvesi'nin başarısı için Türkmenistan ile iletişim ve koordinasyonu güçlendirmeye hazır olduğunu dile getirdi.

Berdimuhamedov ise diplomatik ilişkilerin kurulmasından bu yana, özellikle de 2013'te stratejik ortaklığın kurulmasından sonraki 10 yıllık dönemde, iki ülkenin birçok alanda ve tüm seviyelerde verimli alışveriş ve işbirliğinde bulunduğunu söyledi.

Berdimuhamedov, Çin'in Cumhurbaşkanı Xi'nin liderliği altında ekonomik ve sosyal kalkınmada muazzam başarılar elde ettiğini ve daha adil ve hakkaniyetli bir uluslararası düzenin inşasının teşvik edilmesinde önemli ve yapıcı bir rol oynadığını hatırlattı.

Berdimuhamedov, Türkmenistan'ın Çin'in gelecekte büyük başarılara imza atacağına ve dünya barış, istikrar ve refahına daha fazla katkıda bulunacağına olan inancının tam olduğunu vurguladı.

Görüşmelerin ardından Çin Halk Cumhuriyeti ile Türkmenistan arasındaki ortak yazılı açıklamayı imzalayıp yayınlayan iki cumhurbaşkanı, Kuşak ve Yol İnisiyatifi, yeşil kalkınma, dijital ekonomi, sağlık, kültür, spor, habercilik ve doğalgaz gibi alanlarda işbirliği belgelerinin imzalanmasına tanıklık etti.