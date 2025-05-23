Çin ve Türkmenistan Arasında İkili İşbirliği Vurgusu

Çin ve Türkmenistan Arasında İkili İşbirliği Vurgusu
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çin Ulusal Halk Kongresi Başkanı Zhao Leji, Türkmenistan Meclis Başkanı Dünyagözel Gulmanova ile Beijing'de bir araya gelerek ikili stratejik ortaklık ve işbirliğini güçlendirme konularında önemli açıklamalarda bulundu.

BEİJİNG, 23 Mayıs (Xinhua) -- Çin Ulusal Halk Kongresi Daimi Komitesi Başkanı Zhao Leji, Çin'in başkenti Beijing'de Türkmenistan Meclis Başkanı Dünyagözel Gulmanova ile bir araya geldi.

Zhao, iki ülke liderinin vardığı önemli uzlaşıyı hayata geçirmek, çeşitli alanlarda işbirliğini güçlendirmek ve sürekli olarak ikili kapsamlı stratejik ortaklık anlayışını zenginleştirmek üzere Türkmenistan'la çalışmaya istekli olduklarını söyledi.

Türkmenistan'ın Taiwan sorunu ve Xinjiang ve insan haklarıyla ilgili konularda Çin tutumuna verdiği desteği takdirle karşıladıklarını belirten Zhao, her zaman olduğu gibi Türkmenistan'ın ulusal bağımsızlık, egemenlik ve güvenliğini korumasına kararlılıkla destek vereceklerini ve Türkmenistan'ın tarafsızlık politikası ve ulusal koşullarına uygun kalkınma yolu izlemesini destekleyeceklerini ifade etti.

Zhao, Büyük İpek Yolu'nu canlandırmak üzere Türkmenistan'ın kalkınma stratejisiyle Kuşak ve Yol İnisiyatifi arasındaki uyumu güçlendirmek, bağlantı olanakları ve tarımla ilgili işbirliğini derinleştirmek için yeni önlemler aramak ve kültür, turizm ve eğitim alanlarında işbirliğini genişletmek üzere Türkmenistan ile çalışmaya istekli olduklarını belirtti.

Çin ve Türkmenistan yasama organlarının her zaman dostane etkileşimi sürdürdüğünü söyleyen Zhao, Ulusal Halk Kongresi'nin Türkmenistan Meclisi ile el ele vermeye, yasama organları arasında çeşitli düzeylerde dostane etkileşimi güçlendirmeye, yasama, denetim ve yürütme alanlarında deneyim paylaşımını artırmaya ve iki ülke arasında tatbiki işbirliği için uygun yasal ortam yaratmaya istekli olduğunu vurguladı.

Gulmanova ise iki ülke liderinin stratejik kılavuzluğunda ikili kapsamlı stratejik ortaklığın siyaset, ekonomi, diplomasi ve kültür gibi alanlarda güçlü gelişme kaydettiğini söyledi.

Gulmanova, Türkmenistan Meclisi'nin Ulusal Halk Kongresi ile dostane etkileşimi derinleştirmeye ve özel komiteler, gençler ve kadın parlamenterler ve temsilciler arasındaki iletişimi geliştirmeye istekli olduğunu belirtti.

Kaynak: Xinhua / Güncel
Bahçeli'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'Tekrar aday olma derdim yok' sözlerine itiraz

Bahçeli'den Erdoğan'ın o sözlerine itiraz: Yolundan cayma hakkı yok
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye'nin doğurganlık hızı tarihte ilk kez 1.48'e geriledi, bu bir felaket

Erdoğan'ı tedirgin eden rakam: Böylesi ilk kez oluyor, bu bir felaket
Kurban Bayramı tatili uzatılmadı! Kamuda mesai 10 Haziran Salı günü başlayacak

Kurban Bayramı tatili uzatılacak mı? Karar verildi
Trump tarih verdi! AB'ye ek yüzde 50 gümrük vergisi geliyor

Tarih verdi! Trump'tan piyasaları alt üst edecek vergi hamlesi
Elazığspor Başkanı, Vanspor deplasmanına böyle gitti! Fondaki müziğe dikkat

Vanspor deplasmanına böyle gitti! Fondaki müziğe dikkat
Yönetimin tek bir dileği var! Mourinho Ali Koç'a kararını iletti

Mourinho Ali Koç'a son kararını iletti
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sivas'ta kene kabusu, bir kişi daha hayatını kaybetti

Genç, yaşlı, çocuk demeyen kabus bir can daha aldı
ABD, 200 yıldır kullanılan parayı tedavülden kaldırıyor

Darphane devrede! 200 yıllık para tedavülden kalkıyor
TSK'da FETÖ operasyonu! 56 asker gözaltında

TSK'da operasyon! Çok sayıda asker gözaltına alındı
Prens William, Kate'e yönelik iltifata küstahça bir cevap verdi

Prens William, Kate'e yönelik iltifata küstahça bir cevap verdi
20 gün önce anket yapıldı! İşte Erdoğan'ın 'Aşkım' dediği İstanbul'da son durum

İşte Erdoğan'ın "Aşkım, sevdam" dediği İstanbul'da son durum
Vergi rekortmeni şirket konkordato ilan etti

Vergi rekortmeni şirket konkordato ilan etti
Minguzzi ailesine tehdit davasında karar açıklandı

Minguzzi ailesine tehdit davasında 5 çocuk için karar verildi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.