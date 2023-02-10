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Çin ve Türk Kurtarma Ekipleri Üçüncü Kişiyi de Enkazdan Kurtardı

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Çin ve Türk kurtarma ekipleri işbirliği içinde çalışarak Perşembe günü depremin yıktığı Antakya'da çöken bir binanın enkazından bir depremzedeyi daha çıkardı.

Çin ve Türk kurtarma ekipleri işbirliği içinde çalışarak Perşembe günü depremin yıktığı Antakya'da çöken bir binanın enkazından bir depremzedeyi daha çıkardı. Bu, ekiplerin ortak çalışmasıyla kurtarılan üçüncü kişi oluyor.

25 yaşındaki kadın, yıkılan 7 katlı bir binadan kurtarılarak tedavi için hastaneye sevk edildi.

Ekipler daha önce iki kadını daha kurtarmıştı.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Antakya'dan bildiriyor. (XHTV)

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Kaynak: Xinhua / Güncel

Çin Halk Cumhuriyeti Antakya Güncel Haberler

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