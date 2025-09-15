Çin ve Tayland Ortak Hava Kuvvetleri Tatbikatı Düzenleyecek

BEİJİNG, 15 Eylül (Xinhua) -- Çin ve Tayland eylül ayı sonunda Tayland'da ortak hava kuvvetleri tatbikatı düzenleyecek.

Çin Savunma Bakanlığı'nın internet sitesinde pazartesi günü yapılan açıklamaya göre Çin, tatbikata katılmak üzere çeşitli hava araçları ve kara hava savunma güçleri konuşlandıracak.

Bakanlık, ortak tatbikatın katılımcı birliklerin teknik ve taktiksel yeterliliklerini artırmanın yanı sıra iki ordunun karşılıklı güvenini ve tatbiki işbirliğini derinleştirmeye de katkı sağlayacağını belirtti.