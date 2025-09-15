Haberler

Çin ve Tayland Ortak Hava Kuvvetleri Tatbikatı Düzenleyecek

Çin ve Tayland, eylül ayı sonunda Tayland'da ortak bir hava kuvvetleri tatbikatı gerçekleştirecek. Çin, tatbikata çeşitli hava araçları ve kara hava savunma güçleriyle katılacak.

Çin Savunma Bakanlığı'nın internet sitesinde pazartesi günü yapılan açıklamaya göre Çin, tatbikata katılmak üzere çeşitli hava araçları ve kara hava savunma güçleri konuşlandıracak.

Bakanlık, ortak tatbikatın katılımcı birliklerin teknik ve taktiksel yeterliliklerini artırmanın yanı sıra iki ordunun karşılıklı güvenini ve tatbiki işbirliğini derinleştirmeye de katkı sağlayacağını belirtti.

Kaynak: Xinhua / Güncel
