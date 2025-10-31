Haberler

Çin ve Tayland Liderleri APEC Zirvesi'nde İşbirliğini Görüştü

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, Tayland Başbakanı Anutin ile APEC Zirvesi'nde ikili ilişkiler, ticaret ve sınır aşırı suçlarla mücadele konularını ele aldı. İki lider, iki ülkenin modernleşme çabalarına destek olmayı hedeflediklerini belirtti.

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ve Tayland Başbakanı Anutin Charnvirakul, Güney Kore'nin Gyeongju şehrinde düzenlenen Asya Pasifik Ekonomik İşbirliği (APEC) Zirvesi'nde ikili görüşme gerçekleştirdi.

Çin Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Şi, görüşmede, Çin'in Tayland ile kalkınma stratejileri arasında sinerjiyi artırarak iki ülkenin modernleşme çabalarına karşılıklı destek olmayı ve bu yolla bölgesel barışa, istikrara ve refaha birlikte katkı sağlamayı hedeflediğini belirtti.

İki ülke arasında bağlantıyı geliştirecek Çin-Tayland Demiryolu'nun inşasını hızlandırma çağrısı yapan Şi, tarım ürünleri ticareti, yeşil ekonomi, dijital ekonomi ve diğer alanlarda işbirliğini artırmayı istediklerini ifade etti.

Şi, yasadışı kumar, internet ve telefon dolandırıcılığı gibi sınır aşırı suçlarla ortak mücadele ederek, ikili ilişkiler ve işbirliği için güvenli bir ortamın sağlanması gerektiğini vurguladı.

Çin lideri, uluslararası ortamda değişim ve istikrarsızlığın hakim olduğu bir dönemde Küresel Yönetim Girişimi'nin hayata geçirilmesini teşvik etmek, uluslararası eşitliği ve adaleti savunarak Küresel Güney ülkelerinin ortak çıkarlarını korumak üzere Tayland ile birlikte çalışmaya hazır olduklarını kaydetti.

Tayland Başbakanı Anutin de Çin ile üst düzey temasları sürdürerek ticaret, bilim, teknoloji, bağlantılılık ve turizm alanlarında işbirliğini geliştirerek ikili ilişkileri yeni bir düzeye yükseltmeyi istediklerini belirtti.

Tayland'ın sınır aşan suçlarla mücadeleye bağlılığını yineleyen Anutin, Devlet Başkanı Şi'nin önerdiği küresel girişimleri desteklediklerini ve Çin'in uluslararası ilişkilerdeki sorumlu rolünü takdir ettiklerini ifade etti.

Kaynak: AA / Emre Aytekin - Güncel
TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu bahis oynayan futbolcu sayısını açıkladı

İbrahim Hacıosmanoğlu bahis oynayan futbolcu sayısını açıkladı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Tek golle 3 puan! RAMS Başakşehir'den bu sezon bir ilk

90. dakikada gelen golle 3 puan! Süper Lig'de bir ilki yaşadılar
Süleyman Hurma'dan bomba sözler: Bahisten çok daha kötü şeyler oldu

Skandalın ardından bomba sözler: Bahisten çok daha kötü şeyler oldu
Yüzde 92'si Müslüman olan ülkede okullarda başörtüsü yasaklandı

Yüzde 92'si Müslüman olan ülkede tartışmalı karar
Bolu'da 32 şüpheliden 11'ine müebbet! Mahkeme önünde gözyaşları sel oldu

32 şüpheliden 11'ine müebbet! Mahkeme önünde gözyaşları sel oldu
Tek golle 3 puan! RAMS Başakşehir'den bu sezon bir ilk

90. dakikada gelen golle 3 puan! Süper Lig'de bir ilki yaşadılar
TES, Resmi Gazete'de! Tüm çalışanların maaşlarından kesinti yapılacak

Çalışanların maaşından kesinti yapacak düzenleme Resmi Gazete'de
TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'ndan yabancı hakem açıklaması

Binlerce taraftarın isteğini ''Asla'' diyerek elinin tersiyle itti
Süper Lig'de korkutan sakatlık! Kafası yarıldı, yürekler ağızlara geldi

Süper Lig'de korkunç an! Yıldız ismin kafası yarıldı
Resmen açıklandı! Beşiktaş'ta sürpriz veda

Resmen açıklandı! Beşiktaş'ta sürpriz veda
Özgür Özel'in 5.5 milyon TL'lik bahis iddiasıyla ilgili soruşturma başlatıldı

Özel'in 5.5 milyon TL'lik iddiasıyla ilgili harekete geçildi
Bir dönemin efsane telefon markası Türkiye'ye geri dönüyor

Bir dönemin efsane telefon markası Türkiye'ye geri dönüyor
Sadettin Saran Beşiktaş derbisi öncesi dev prim müjdesi

Derbi öncesinde futbolcuları havalara uçuracak müjdeyi duyurdu
Çalışma hayatı sil baştan değişiyor! Hazırlıklarda sona gelindi

Çalışma hayatı sil baştan değişiyor! Hazırlıklarda sona gelindi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.