Çin ve Tayland Liderleri APEC Zirvesi'nde İşbirliğini Görüştü

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ve Tayland Başbakanı Anutin Charnvirakul, Güney Kore'nin Gyeongju şehrinde düzenlenen Asya Pasifik Ekonomik İşbirliği (APEC) Zirvesi'nde ikili görüşme gerçekleştirdi.

Çin Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Şi, görüşmede, Çin'in Tayland ile kalkınma stratejileri arasında sinerjiyi artırarak iki ülkenin modernleşme çabalarına karşılıklı destek olmayı ve bu yolla bölgesel barışa, istikrara ve refaha birlikte katkı sağlamayı hedeflediğini belirtti.

İki ülke arasında bağlantıyı geliştirecek Çin-Tayland Demiryolu'nun inşasını hızlandırma çağrısı yapan Şi, tarım ürünleri ticareti, yeşil ekonomi, dijital ekonomi ve diğer alanlarda işbirliğini artırmayı istediklerini ifade etti.

Şi, yasadışı kumar, internet ve telefon dolandırıcılığı gibi sınır aşırı suçlarla ortak mücadele ederek, ikili ilişkiler ve işbirliği için güvenli bir ortamın sağlanması gerektiğini vurguladı.

Çin lideri, uluslararası ortamda değişim ve istikrarsızlığın hakim olduğu bir dönemde Küresel Yönetim Girişimi'nin hayata geçirilmesini teşvik etmek, uluslararası eşitliği ve adaleti savunarak Küresel Güney ülkelerinin ortak çıkarlarını korumak üzere Tayland ile birlikte çalışmaya hazır olduklarını kaydetti.

Tayland Başbakanı Anutin de Çin ile üst düzey temasları sürdürerek ticaret, bilim, teknoloji, bağlantılılık ve turizm alanlarında işbirliğini geliştirerek ikili ilişkileri yeni bir düzeye yükseltmeyi istediklerini belirtti.

Tayland'ın sınır aşan suçlarla mücadeleye bağlılığını yineleyen Anutin, Devlet Başkanı Şi'nin önerdiği küresel girişimleri desteklediklerini ve Çin'in uluslararası ilişkilerdeki sorumlu rolünü takdir ettiklerini ifade etti.