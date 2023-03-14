Çin ve Tayland Klasik Eserlerin Tercümesine İlişkin Mutabakat Zaptı İmzaladı

BEİJİNG, 14 Mart (Xinhua) -- Çin Ulusal Basın ve Yayın İdaresi Pazartesi günü Tayland Yüksek Eğitim, Bilim, Araştırma ve İnovasyon Bakanlığı ile iki ülkeden klasik eserlerin tercümesi ve yayımlanması konusunda bir mutabakat zaptı imzaladı.

BEİJİNG, 14 Mart (Xinhua) -- Çin Ulusal Basın ve Yayın İdaresi Pazartesi günü Tayland Yüksek Eğitim, Bilim, Araştırma ve İnovasyon Bakanlığı ile iki ülkeden klasik eserlerin tercümesi ve yayımlanması konusunda bir mutabakat zaptı imzaladı.

Mutabakat zaptına göre önümüzdeki beş yıl içerisinde bu ülkelerden 50 klasik eser tercüme edilerek yayımlanacak ve böylece daha iyi tercüme edilmiş eserlerin sağlanmasıyla Çin ve Tayland halkları arasındaki karşılıklı anlayış ve dostluğun geliştirilmesi hedeflenecek.

Çin ve Tayland arasında yayıncılık alanındaki değişim ve işbirliğinde bir dönüm noktası olarak kabul edilen mutabakat zaptının imzalanmasının yeni fırsatlar yaratması ve iki ülke arasındaki kültürel ve halklar arası etkileşim ve karşılıklı öğrenmenin derinleştirilmesi için itici bir güç olması bekleniyor.