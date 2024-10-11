Üye Girişi
Haberler

Çin ve Tayland Diplomatik İlişkilerin 50. Yıldönümüne Hazırlanıyor

Çin ve Tayland Diplomatik İlişkilerin 50. Yıldönümüne Hazırlanıyor
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çin Başbakanı Li Qiang, Tayland ile diplomatik ilişkilerin 50. yıldönümünü kutlamak ve işbirliğini güçlendirmek için ortak çalışmaya hazır olduklarını açıkladı. Başbakan Paetongtarn Shinawatra, kutlama planlarını ve bölgesel işbirliği hedeflerini paylaştı.

VİYENTİYAN, 11 Ekim (Xinhua) -- Çin Başbakanı Li Qiang, gelecek yıl kutlanacak diplomatik ilişkilerin 50. yıldönümünü, geleneksel dostluğu daha da ileriye taşımak, stratejik iletişimi güçlendirmek, işbirliğini teşvik etmek ve ortak geleceğe sahip Çin- Tayland topluluğu inşa etmek için fırsat olarak değerlendirmek üzere Tayland ile çalışmaya hazır olduklarını belirtti.

Li söz konusu açıklamayı, Perşembe günü Laos'un başkenti Viyentiyan'da düzenlenen Doğu Asya İşbirliği konulu liderler toplantısı çerçevesinde Tayland Başbakanı Paetongtarn Shinawatra ile görüşmesinde yaptı.

Başbakan, kalkınma stratejilerini daha uyumlu hale getirmek, politikalar konusunda karşılıklı aktif iletişim kurmak, Çin-Tayland demiryolunun inşasını hızlandırmak, endüstriyel entegrasyon ile kalkınmayı teşvik etmek ve sanayi parkları, dijital ekonomi, yeni enerjili araçların yanı sıra fotovoltaik ve diğer alanlarda işbirliğini derinleştirmek için Tayland ile birlikte çalışmaya hazır olduklarını ifade etti.

Li ayrıca, Bölgesel Kapsamlı Ekonomik Ortaklık anlaşmasını yüksek kaliteli şekilde uygulamak, bölgesel ekonomik entegrasyonu hızlandırmak, çok taraflı koordinasyon ve işbirliğini güçlendirmek ve bölgedeki barışçıl ve istikrarlı kalkınmayı ortaklaşa korumak için Tayland ile işbirliğine hazır olduklarını söyledi.

Paetongtarn ise gelecek yılın Tayland ve Çin arasındaki diplomatik ilişkilerin 50. yıldönümü olduğunu hatırlatarak, Çin ile ortaklaşa bir dizi kutlama düzenlemeye planladıklarını söyledi. Başbakan ortak geleceğe sahip Tayland-Çin topluluğu inşasını ilerletmek amacıyla, üst düzey temasları artırmaya, ekonomi, ticaret, tarım ve diğer alanlarda karşılıklı yarar sağlayan işbirliğini teşvik etmeye, kültürel ve insanlar arası etkileşimi derinleştirmeye ve çevrimiçi kumar ve telefon dolandırıcılığı gibi sınır aşan suçlara ortaklaşa darbe indirmeye istekli olduklarını belirtti.

Tayland Başbakanı, ülkesinin ASEAN, Lancang-Mekong İşbirliği ve diğer çok taraflı platformlarda Çin ile iletişim ve koordinasyonu güçlendirmeye, ticaret ve yatırımın serbestleştirilmesi ve kolaylaştırılmasını ortaklaşa teşvik etmeye ve bölgesel barış, istikrar ve refahı korumaya istekli olduğunu ifade etti.

Kaynak: Xinhua / Güncel

Uluslararası İlişkiler Diplomasi Güvenlik Politika Tayland Ekonomi Kültür Güncel Dünya

Polis memuru Şeyda Yılmaz'ı şehit eden Yunus Emre Geçti için istenen ceza belli oldu

Polis katili için istenen ceza belli oldu! Başsavcılıktan dikkat çeken talep

 Sosyal medyadaki rezil görüntülerle gündem olan şahıs yakalandı

İğrenç görüntülerle gündem olan şahıs böyle yakalandı

 Almanya'dan Eurofighter'a yeşil ışık

Almanya'dan Eurofıghter'a yeşil ışık Teknik ekip Türkiye'de
Bu listeye bakmadan zeytinyağ, şeker ve çay almayın

Bu listeye bakmadan zeytinyağ şeker ve çay almayın
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
TFF Youtube CANLI izle! TFF 2. Lig, TFF 3. Lig,Amatör BAL Ligi maçları CANLI – ŞİFRESİZ izleme linki! Türkiye Karadağ CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Türkiye Karadağ maçı canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? TV8 canlı izle! (TÜRKİYE-KARADAĞ) TV8 HD kesintisiz donmadan canlı izleme linki E-Nabız satıldı mı? Türkiye Karadağ maçı hangi kanalda? Türkiye Karadağ maçı nereden izlenir, hangi kanal verecek? İsmail Yüksek neden yok? İsmail Yüksek Milli takımda kadroda yok mu (Türkiye Karadağ)? Türkiye Karadağ ilk 11'i! Türkiye'nin Karadağ maçı 11'i belli oldu mu, ilk 11'de kimler var? Mert Günok neden yok? Mert Günok Milli takımda kadroda yok mu (Türkiye Karadağ)? Türkiye Karadağ maçı hangi statta, hangi şehirde, nerede oynanıyor? 12-13 Ekim bugün ve yarın hava durumu nasıl olacak, yağış var mı? İstanbul'da yarın hava nasıl olacak, kaç derece?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.