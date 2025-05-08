Çin ve Suudi Arabistan İşbirliği Zirvesi

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Çin Başbakan Yardımcısı Ding Xuexiang, Suudi Aramco Yönetim Kurulu Başkanı Yasir er-Rumayyan ile Beijing'de bir araya gelerek ikili ilişkiler ve işbirliklerini değerlendirdi.

BEİJİNG, 8 Mayıs (Xinhua) -- Çin Başbakan Yardımcısı ve Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Siyasi Bürosu Daimi Komitesi Üyesi Ding Xuexiang, Saudi Aramco Yönetim Kurulu Başkanı Yasir er-Rumayyan ile Çin'in başkenti Beijing'de bir araya geldi, 8 Mayıs 2025. (Fotoğraf: Liu Weibing/Xinhua)

Kaynak: Xinhua / Güncel
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