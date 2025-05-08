Çin ve Suudi Arabistan İşbirliği Zirvesi

BEİJİNG, 8 Mayıs (Xinhua) -- Çin Başbakan Yardımcısı ve Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Siyasi Bürosu Daimi Komitesi Üyesi Ding Xuexiang, Saudi Aramco Yönetim Kurulu Başkanı Yasir er-Rumayyan ile Çin'in başkenti Beijing'de bir araya geldi, 8 Mayıs 2025. (Fotoğraf: Liu Weibing/Xinhua)