Çin ve Suudi Arabistan İlişkileri Güçleniyor

BEİJİNG, 8 Mayıs (Xinhua) -- Çin Başbakan Yardımcısı Ding Xuexiang, başkent Beijing'de Saudi Aramco Yönetim Kurulu Başkanı Yasir er-Rumayyan ile bir araya geldi.

Aynı zamanda Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Siyasi Bürosu Daimi Komite üyesi olan Ding, perşembe günü gerçekleşen görüşmede, Çin- Suudi Arabistan kapsamlı stratejik ortaklığının hızla geliştiğini ve çeşitli alanlardaki işbirliğinin derinleştiğini söyledi.

Saudi Aramco'nun uzun süredir Çin'in reform ve dışa açılmasında ve modernleşme hamlesinde aktif bir oyuncu olduğunu kaydeden Ding, iki tarafın enerji ve kimya mühendisliği gibi geleneksel alanlardaki işbirliğini derinleştirmeye, bilimsel ve teknolojik inovasyon ve yeşil dönüşüm alanlarında aktif işbirliği yürütmeye, küresel sanayi ve tedarik zincirlerinin yanı sıra çok taraflı ticaret sisteminin istikrarını korumak üzere birlikte çalışmaya ve Çin-Suudi Arabistan ilişkilerine ve dünya ekonomisine daha fazla katkı sağlamaya devam etmesi temennisinde bulundu.

Rumayyan ise Çin'in kalkınma beklentileri konusunda her zaman iyimser olduklarını belirterek, Çin'le yatırım ve ticaret işbirliğini daha da genişletmeye ve iki ülke arasındaki ekonomik ve ticari ilişkilere katkı sunmaya istekli olduklarını kaydetti.