Çin ve Suudi Arabistan İletişimi ve Koordinasyonu Daha da Güçlendirecek

BEİJİNG, 28 Ekim (Xinhua) -- Çin Devlet Konseyi Üyesi ve Dışişleri Bakanı Wang Yi ile Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Prens Faysal bin Ferhan Al Suud, Perşembe günü Çin-Suudi Arabistan üst düzey ortak komitesi altındaki siyasi ve diplomatik alt komitenin dördüncü toplantısına başkanlık etti.

BEİJİNG, 28 Ekim (Xinhua) -- Çin Devlet Konseyi Üyesi ve Dışişleri Bakanı Wang Yi ile Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Prens Faysal bin Ferhan Al Suud, Perşembe günü Çin-Suudi Arabistan üst düzey ortak komitesi altındaki siyasi ve diplomatik alt komitenin dördüncü toplantısına başkanlık etti.

Aynı zamanda Çin Komünist Partisi (ÇKP) Merkez Komitesi Siyasi Bürosu üyesi olan Wang toplantıda, ÇKP'nin 20. Ulusal Kongresi'nin önemini vurguladı ve kongrenin en önemli başarısının merkezinde Yoldaş Xi Jinping'in bulunduğu yeni bir merkezi liderliğin seçilmesi olduğunu kaydetti.

Wang, ÇKP Merkez Komitesi Genel Sekreteri Xi Jinping'in rotayı yönlendirmeyi sürdürmesiyle birlikte Çin'in, tüm zorluklara doğru yönde kararlılıkla göğüs gereceğini ve ÇKP'nin 20. Ulusal Kongresi tarafından belirlenen kalkınma stratejisi ve hedeflerine kesinlikle ulaşacağını ifade etti.

Çin'in, Çin-Suudi Arabistan ilişkilerinin geliştirilmesine büyük önem verdiğine işaret eden Wang, Suudi Arabistan'ı Çin'in genel diplomasisinde, özellikle Ortadoğu bölgesi ile olan diplomasisinde öncelikli konuma koyduğunu söyledi.

Wang, Çin'in, Suudi Arabistan'ın tek Çin ilkesine bağlılığını ve aralarında Xinjiang, Taiwan, Hong Kong ve insan haklarıyla ilgili meselelerinin de bulunduğu Çin'in temel çıkarlarını ilgilendiren konularda uzun vadeli ve sağlam desteğini takdir ettiğini de vurguladı.

Çin'in Suudi Arabistan'ın Çin'in Küresel Kalkınma İnisiyatifi'ne verdiği desteği takdir ettiğini ve Suudi Arabistan'ın bu inisiyatifin uygulanmasına aktif katılımını memnuniyetle karşıladığını belirten Wang, Çin'in ayrıca Suudi Arabistan'ın bağımsız bir enerji politikası izlemesini ve uluslararası enerji piyasasının istikrarını korumak için aktif çaba göstermesini takdir ettiğini de sözlerine ekledi.

Çin'in Suudi Arabistan'ı uluslararası ve bölgesel ilişkilerde daha büyük bir rol oynamasını desteklediğini belirten Wang Çin'in, Ortadoğu'daki sıcak nokta meselelerinde Suudi Arabistan ile iletişimi ve koordinasyonu hızlandırmaya, bölgesel barış ve istikrarı ortaklaşa korumaya ve Birleşmiş Milletler, BRICS, Shanghai İşbirliği Örgütü ve G20 gibi çok taraflı platformlarda Suudi Arabistan ile koordinasyonu güçlendirmeye hazır olduğunun altını çizdi.

ÇKP'nin 20. Ulusal Kongresi'nin başarısını kutlayan Prens Faysal da, Suudi Arabistan'ın dünya ülkeleri ile ilişkilerinde her zaman Çin ile ilişkilerini öncelikli konuma koyduğunu, tek Çin ilkesine bağlı kaldığını, Çin'in iç işlerine müdahaleye şiddetle karşı çıktığını ve insan hakları meselesinin siyasallaştırılmasına şiddetle karşı durduğunu söyledi.