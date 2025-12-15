Çin Dışişleri Bakanı, Suudi Arabistanlı Mevkidaşı ile Görüştü

RİYAD, 15 Aralık (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan Al Suud'un daveti üzerine Suudi Arabistan'a ziyarette bulundu. Çin-Suudi Arabistan ilişkilerini güçlendirmeyi hedefleyen ziyaret sonrasında temaslara ilişkin ortak basın bildirisi yayımlandı.

İki ülke arasındaki dostane kapsamlı stratejik ortaklığı gözden geçiren iki dışişleri bakanı, ekonomi, ticaret, yatırım ve enerji gibi alanlarda elde edilen üst düzey işbirliğinden duydukları memnuniyeti dile getirdi.

Çin-Suudi Arabistan Üst Düzey Ortak Komitesi'nin Siyasi Alt Komitesi 5. Toplantısı'na eş başkanlık eden bakanlar, toplantıda çeşitli alanlarda işbirliğini güçlendirmenin yollarını ele aldı. İki taraf, temel çıkarlarını ilgilendiren konularda birbirlerini desteklemeye devam edeceklerini, iki ülke liderlerinin önerdiği bir dizi önemli inisiyatifi hayata geçireceklerini ve güvenlik, istikrar, kalkınma ve refahın sağlanmasında birbirlerine destek olacaklarını belirtti.

Suudi Arabistan tarafı, tek Çin ilkesine bağlılığını yeniden teyit ederek, Çin Halk Cumhuriyeti hükümetinin tüm Çin'i temsil eden tek yasal hükümet olduğunu ve Taiwan'ın Çin topraklarının ayrılmaz bir parçası olduğunu vurguladı.

Çin tarafı da Suudi Arabistan'ın İran ile ilişkileri geliştirme ve güçlendirme çabalarına destek verdiklerini kaydederek, Suudi Arabistan'ın bölgesel ve uluslararası güvenlik ve istikrarı teşvik yönündeki öncü rolü ve çabalarını takdirle karşıladıklarını ifade etti.

Suudi Arabistan'ın 2030 Suudi Vizyonu çerçevesinde elde ettiği ekonomik kalkınma başarılarından övgüyle bahseden Çin tarafı, Suudi Arabistan'da Aralık 2022'de düzenlenen 1. Çin-Arap Ülkeleri Zirvesi'nde elde edilen sonuçlardan duydukları memnuniyeti dile getirdi. Suudi Arabistan tarafı da Çin'in 2026 yılında 2. Çin-Arap Devletleri Zirvesi ve 2. Çin-Körfez İşbirliği Konseyi Zirvesi'ne ev sahipliği yapmasını desteklediklerini belirtti. Çin'in, 2030 yılında Suudi Arabistan'ın ev sahipliğini yapacağı Dünya Fuarı'na katılacağı belirtildi.

Ortak ilgi alanlarına giren bölgesel ve uluslararası meseleler hakkında da görüş alışverişinde bulunan iki taraf, iletişim ve koordinasyonu güçlendirme konusunda mutabık kaldı. Taraflar, Filistin meselesinin, iki devletli çözüm, ilgili Birleşmiş Milletler kararları ve Arap Barış İnisiyatifi çerçevesinde, 1967 sınırları temel alınarak başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız bir Filistin devletinin kurulması yoluyla kapsamlı ve adil bir çözüme kavuşturulmasına yönelik çabaları desteklediklerini vurguladı.

İki taraf arasında diplomatik pasaport, hizmet pasaportu ve özel pasaport sahipleri için karşılıklı vize muafiyeti anlaşması da imzalandı.