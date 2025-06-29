Çin ve Suudi Arabistan Arasında Direkt Uçak Seferleri Başladı

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Hainan ile Cidde arasında haftada üç kez direkt uçuşlar gerçekleştirilecek. Bu yeni rota, iki ülke arasındaki kültürel ve ekonomik etkileşimi artırarak turist sayısını artırmayı hedefliyor.

HAİKOU, 29 Haziran (Xinhua) -- Çin'in en güneyindeki ada eyaleti Hainan'ın merkezi Haikou ile Suudi Arabistan'ın Cidde kenti arasında cumartesi günü direkt uçak seferleri başladı.

Hainan Havayolları'na ait uçaklar, pazartesi, çarşamba ve cumartesi günleri olmak üzere haftada üç gidiş-dönüş seferi yapacak.

Suudi Arabistan'ın en büyük ikinci kenti olan Cidde, önemli bir turizm merkezi.

Yeni rota iki ülke arasında kültürel ve ekonomik etkileşim sağlayarak Çinli ve Suudi Arabistanlı turistler için daha fazla seçenek sunacak.

Kaynak: Xinhua / Güncel
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