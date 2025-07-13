Çin ve Sri Lanka Arasında Stratejik İşbirliği Gelişiyor

KUALA LUMPUR, 13 Temmuz (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, cumartesi günü Malezya'nın başkenti Kuala Lumpur'da Sri Lankalı mevkidaşı Vijitha Herath ile bir araya geldi. Wang, Çin'in karşılıklı yardımlaşma ve kalıcı dostluğa dayalı stratejik işbirliği ortaklığı geliştirmek üzere Sri Lanka ile çalışmaya istekli olduğunu söyledi.

Wang, iki ülkenin Kolombo Liman Kenti ve Hambantota Limanı gibi iki önemli projeyi etkin şekilde uygulamak, Çin-Sri Lanka Serbest Ticaret Anlaşması müzakerelerini hızlandırmak ve yeşil enerji, dijital ekonomi, modern tarım ve deniz ekonomisi gibi alanlarda işbirliği için yeni fırsatlar yaratmak üzere birlikte çalışması gerektiğini ifade etti.

Wang, Çin-Sri Lanka denizcilik işbirliğinin karşılıklı yarar sağladığını, üçüncü tarafları hedeflemediğini ve üçüncü taraflarca müdahale edilmemesi gerektiğini belirtti.

Çin'in bölgede istikrar ve kalkınmayı ortaklaşa sürdürmek için ASEAN Bölgesel Forumu gibi platformlarda Sri Lanka ile koordinasyonu güçlendirmeye istekli olduğunu ifade eden Wang, sözde "Hint-Pasifik Stratejisi'nin" blok çatışmasını kışkırttığını ve ülkeleri taraf tutmaya zorladığını söyledi. Wang, bunun da zamanın ruhuna aykırı olduğunu ve bölge ülkelerinden destek görmeyeceğini belirtti.

Herath ise Sri Lanka'nın Çin ile ilişkilerine büyük önem verdiğini ve tek Çin ilkesine sıkı sıkıya bağlı olduğunu söyledi. Bakan, bağımsızlık, egemenlik ve toprak bütünlüğünü koruma konusunda Sri Lanka'ya verdiği güçlü destek ve zorluklar sırasında sağladığı yardım için Çin'e teşekkür etti.

Sri Lanka-Çin işbirliğinin Sri Lanka halkına büyük faydalar sağladığını ve bölgenin genel kalkınmasını ve bağlantı imkanlarını etkin şekilde desteklediğini ifade eden Herath, Sri Lanka'nın iki ülke lideri tarafından varılan mutabakatı hayata geçirmek, ekonomi, ticaret, yatırım, altyapı ve denizcilik dahil çeşitli alanlarda tatbiki işbirliğini güçlendirmek ve stratejik işbirliği ortaklığını daha da derinleştirmek üzere Çin'le çalışmaya istekli olduğunu sözlerine ekledi.