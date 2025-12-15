Çin ve Somali Dışişleri Bakanları, İki Ülke Arasındaki Diplomatik İlişkilerin 65. Yıldönümünü Kutladı

BEİJİNG, 15 Aralık (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi ve Somali Dışişleri Bakanı Abdisalam Abdi Ali (Dhaay) iki ülke arasındaki diplomatik ilişkilerin 65. yıldönümü dolayısıyla birbirlerine kutlama mesajı gönderdi.

Aynı zamanda Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Siyasi Bürosu Üyesi olan Wang'ın pazar günkü mesajında, son yıllarda Çin ve Somali'nin siyasi karşılıklı güveni sürekli olarak derinleştirdiğini, kendi temel çıkarları ve önemli endişeleriyle ilgili konularda birbirlerini desteklediğini ve çeşitli alanlarda işbirliğini istikrarlı bir şekilde ilerlettiğini söyledi.

Wang, Çin-Afrika İşbirliği Forumu Beijing Zirvesi'nin sonuçlarını uygulamak ve Çin-Somali ilişkilerinin ve çeşitli alanlardaki işbirliğinin daha da gelişmesini teşvik etmek için Somali Dışişleri Bakanı'yla birlikte çalışmaya hazır olduklarını ifade etti.

Somali Dışişleri Bakanı ise, ülkesinin tek Çin ilkesine sıkı sıkıya bağlı olduğunu ve iki halkın yararına Çin-Afrika İşbirliği Forumu ve Kuşak ve Yol İnisiyatifi çerçevesinde Çin ile ikili işbirliğini derinleştirmeye hazır olduklarını söyledi.