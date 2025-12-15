Haberler

Çin ve Somali Dışişleri Bakanları, İki Ülke Arasındaki Diplomatik İlişkilerin 65. Yıldönümünü Kutladı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, Somali ile olan diplomatik ilişkilerin 65. yıldönümünde iki ülke arasındaki işbirliği ve dostluğu vurguladı. Somali Dışişleri Bakanı, tek Çin ilkesine bağlılıklarını belirterek işbirliğini derinleştirmeye hazır olduklarını ifade etti.

BEİJİNG, 15 Aralık (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi ve Somali Dışişleri Bakanı Abdisalam Abdi Ali (Dhaay) iki ülke arasındaki diplomatik ilişkilerin 65. yıldönümü dolayısıyla birbirlerine kutlama mesajı gönderdi.

Aynı zamanda Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Siyasi Bürosu Üyesi olan Wang'ın pazar günkü mesajında, son yıllarda Çin ve Somali'nin siyasi karşılıklı güveni sürekli olarak derinleştirdiğini, kendi temel çıkarları ve önemli endişeleriyle ilgili konularda birbirlerini desteklediğini ve çeşitli alanlarda işbirliğini istikrarlı bir şekilde ilerlettiğini söyledi.

Wang, Çin-Afrika İşbirliği Forumu Beijing Zirvesi'nin sonuçlarını uygulamak ve Çin-Somali ilişkilerinin ve çeşitli alanlardaki işbirliğinin daha da gelişmesini teşvik etmek için Somali Dışişleri Bakanı'yla birlikte çalışmaya hazır olduklarını ifade etti.

Somali Dışişleri Bakanı ise, ülkesinin tek Çin ilkesine sıkı sıkıya bağlı olduğunu ve iki halkın yararına Çin-Afrika İşbirliği Forumu ve Kuşak ve Yol İnisiyatifi çerçevesinde Çin ile ikili işbirliğini derinleştirmeye hazır olduklarını söyledi.

Kaynak: Xinhua / Güncel
Hatay'da 4.2 büyüklüğünde deprem

6 Şubat'ta çok büyük kayıplar verdiğimiz kent fena sallandı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Taraftarlar endişeli! Fenerbahçe'nin rakibi adeta Barcelona'ya döndü

Fenerbahçe'nin rakibi adeta Barcelona'ya döndü
Ülke resmen felaketi yaşıyor! Uçuşlar iptal edildi, yüzlerce rötar var

Ülke resmen felaketi yaşıyor! Uçuşlar iptal edildi, yüzlerce rötar var
Hande Sarıoğlu, uyuşturucudan gözaltına alındığı iddialarına ateş püskürdü

Ünlü ekran yüzü çıldırdı: Vasıfsızlar, pislikler, teste girseniz...
Mezuniyet dönüşü katliam gibi kaza! 17 kişi hayatını kaybetti

Mezuniyet dönüşü katliam gibi kaza! Çok sayıda genç hayatını kaybetti
Taraftarlar endişeli! Fenerbahçe'nin rakibi adeta Barcelona'ya döndü

Fenerbahçe'nin rakibi adeta Barcelona'ya döndü
Mehmet Akif Ersoy'un babası: Girdiği hücreden Yusuf Aleyhisselam gibi çıkacak

Mehmet Akif Ersoy'un babası konuştu! Oğlunu peygambere benzetti
Düşen doğum oranları sonrası Çin yönetimi 32 yıllık uygulamayı sonlandırdı

Erdoğan'ın "Savaştan tehlikeli" dediği gelişme Çin'i harekete geçirdi
Güllü'nün kızı Tuğyan'ın bilinmeyenleri: Gizlice çocuk bile aldırmış

Anne katili Tuğyan'ın bilinmeyenleri: Gizlice çocuk bile aldırmış
Evinin en güzel odasını tahsis etti! Kilosunu 10 bin TL'den satıyor

Evinin en güzel odasını tahsis etti! Kilosunu 10 bin TL'den satıyor
Jurasek'in kaçırdığı şut sonrası Sergen Yalçın'ın tepkisi olay oldu

Dün geceye damga vuran görüntü
Dünyaca ünlü otomotiv devi, 88 yıllık tarihinde ilk kez fabrika kapatıyor

88 yıl sonra bir ilk! Dünyaca ünlü otomotiv devi fabrikasını kapatıyor
Tuğyan Gülter'in babası konuştu! 'Beni aradı' diyerek yaşananları anlattı

Tuğyan'ın babası konuştu! "Beni aradı" diyerek yaşananları anlattı
Yakın dostu aktardı! İşte Gülşah Durbay'ın yoğun bakımdaki son sözleri

Durbay'ın yoğun bakımdaki son sözleri bunlar olmuş
title