Çin ve Sırbistan Savunma Bakanları Arasında Stratejik İşbirliği Görüşmesi

Güncelleme:
Çin Savunma Bakanı Dong Jun, Sırbistan Savunma Bakanı Bratislav Gasic ile bir araya gelerek iki ülke arasındaki askeri işbirliğini geliştirme konusundaki niyetlerini dile getirdi. İkili ilişkilerin derinleştirilmesi ve bölgesel barışın sağlanması üzerinde duruldu.

BEİJİNG, 6 Kasım (Xinhua) -- Çin Savunma Bakanı Dong Jun, Çin'in başkenti Beijing'de Sırbistan Savunma Bakanı Bratislav Gasic ile bir araya geldi.

Dong, çarşamba günkü görüşmede Çin ve Sırbistan'ı iyi günde de kötü günde de birbirine destek olan sıkı dostlar olarak nitelendirdi. Dong, yeni dönemde ortak geleceğe sahip bir topluluk inşası konusunda iki ülke liderlerinin vardığı önemli mutabakatı hayata geçirmek üzere Sırbistan ile çalışmaya hazır olduklarını söyledi.

Dong, tatbiki askeri işbirliğinde yeni gelişmeler ortaya konulması ve ikili askeri ilişkileri sürekli olarak üst seviyelere çıkarılması çağrısında da bulundu.

Gasic ise Sırbistan'ın tek Çin ilkesine sıkı sıkıya bağlı olduğunu vurgulayarak, ikili ilişkilerin gelişimine ve bölgesel barış ve istikrara katkıda bulunmak üzere Çin ordusu ile çeşitli alanlarda işbirliğini derinleştirmeye istekli olduklarını belirtti.

Kaynak: Xinhua / Güncel
