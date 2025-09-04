Çin ve Sırbistan Liderleri, İkinci Dünya Savaşı'nın Zaferini Kutladı

BEİJİNG, 4 Eylül (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, Beijing'de Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic ile bir araya geldi.

Vucic, Çin Halkının Japon Saldırganlığına Karşı Direniş Savaşı ve faşizme karşı dünya savaşında kazanılan zaferin 80. yıldönümü anma törenlerine katılmak üzere Çin'de bulunuyordu.

Xi, perşembe günü gerçekleşen görüşmede İkinci Dünya Savaşı sırasında Çin'in Asya, Sırbistan'ın ise Avrupa'daki savaş alanlarında gösterdikleri büyük fedakarlıklarla faşizmin yenilgiye uğratılmasına önemli katkılarda bulunduğunu söyledi. Xi, iki ülkenin, değişim ve karışıklıklarla dolu günümüz dünyasında İkinci Dünya Savaşı'na yönelik doğru bir tarihsel bakış açısını el üstünde tutması ve faşizme karşı dünya savaşında zorlu mücadelelerle kazanılan sonuçları koruması gerektiğini belirtti.

Xi, iki ülkeye çok taraflı koordinasyonu güçlendirmeye devam etme ve hem hak ve çıkarlarını hem de uluslararası eşitlik ve adaleti kararlılıkla koruma çağrısında bulundu.

Xi, Sırbistan'ı ulusal çıkarları ve sosyal istikrarını korumada ve kendi ulusal şartlarına uygun başarılı bir kalkınma yolunu izlemede sarsılmaz bir dost olarak desteklediklerini kaydetti.

Xi, Çin-Sırbistan ilişkilerini daha da ilerletmek üzere iki tarafın, kalkınma stratejileri arasındaki uyumu artırması, serbest ticaret anlaşması, karşılıklı vize muafiyetleri ve direkt uçuşlar gibi kolaylaştırıcı düzenlemelerden tam olarak yararlanması ve yapay zeka, dijital ekonomi ve yeni enerji gibi alanlarda işbirliğini derinleştirmesi gerektiğini ifade etti.

Vucic ise Cumhurbaşkanı Xi'nin önerdiği Küresel Yönetişim İnisiyatifi'ni tam olarak desteklediklerini belirterek, inisiyatifte yer alan egemen eşitliğe riayet etme ve insan odaklı bir yaklaşımı savunma gibi ilkelerin, küresel yönetişim sisteminin reforma tabi tutulup iyileştirilmesi açısından büyük önem taşıdığını söyledi.

Zor zamanlarında Çin'in Sırbistan'a sağladığı değerli destek ve yardımları asla unutmayacaklarını belirten Vucic, temel çıkarlarıyla ilgili tüm konularda Çin'i kararlılıkla desteklemeye devam edeceklerini vurguladı. Vucic, iki ülke arasındaki tatbiki işbirliğini daha da güçlendirmeyi sabırsızlıkla beklediklerini sözlerine ekledi.