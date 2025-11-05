Çin ve Sırbistan Arasındaki İşbirliği Güçleniyor

SHANGHAİ, 5 Kasım (Xinhua) -- Çin Başbakanı Li Qiang, 8. Çin Uluslararası İthalat Fuarı'na katılmak üzere Shanghai'da bulunan Sırbistan Başbakanı Djuro Macut ile bir araya geldi.

Li, salı günkü görüşmede Çin ve Sırbistan arasındaki ilişkilerin iki ülke liderlerinin stratejik rehberliğinde istikrarlı gelişimini sürdürdüğü ve çeşitli alanlarda karşılıklı fayda sağlayan işbirliğinin hızlandığını söyledi.

Li, karşılıklı saygı ve güven çerçevesinde birbirlerini temel çıkarları ve önemli endişeleri konusunda karşılıklı olarak kararlı şekilde desteklemek, ikili ilişkilerin içeriğini zenginleştirmek, iki ülke arasında derin ve somut işbirliğini teşvik etmek ve iki halka daha fazla fayda sağlamak üzere Sırbistan ile çalışmaya istekli olduklarını belirtti.

Li, iki ülkenin kalkınma planları arasındaki uyumu güçlendirmeye, Sırbistan ile aralarındaki ikili serbest ticaret anlaşmasından tam olarak yararlanmaya, yüksek kaliteli Kuşak ve Yol işbirliği çerçevesinde kilit önemdeki projeleri teşvik etmeye ve bilimsel ve teknolojik inovasyon, yeşil ekonomi, biyotıp ve yapay zeka gibi alanlardaki derin işbirliği fırsatlarını araştırmaya istekli olduklarını ifade etti.

Li, iki tarafa kültür, turizm, eğitim ve spor gibi alanlarda halklar arası ve kültürel etkileşimi güçlendirme çağrısında bulundu.

Birleşmiş Milletler gibi platformlarda Sırbistan ile yakın işbirliği ve koordinasyon içinde olmaya hazır olduklarına dikkat çeken Li, dört büyük küresel inisiyatifi aktif olarak hayata geçirme, gerçek çok taraflılığı uygulama, küresel yönetişimi güçlendirip iyileştirmeye ve daha iyi bir şekilde insanlık için ortak geleceğe sahip bir topluluk inşa etme konularında tüm tarafları teşvik etmeye hazır olduklarını da vurguladı.

Macut ise Sırp hükümeti olarak tek Çin ilkesine bağlı olduklarını ve Çin'in temel çıkarlarını koruma konusundaki meşru tutumunu kararlılıkla desteklediklerini söyledi.

Sırbistan'ın ekonomik ve sosyal kalkınmasına verdiği değerli destek için Çin'e içtenlikle teşekkür ettiklerini belirten Macut, Çin ile yakın ve üst düzey etkileşimi sürdürmeyi ve ekonomi ve ticaret, yatırım, işleme sektörü, bilim ve teknoloji, yapay zeka ve turizm gibi alanlarda işbirliğini derinleştirmeyi sabırsızlıkla beklediklerini ifade etti.

Çin'in ekonomik büyümesinin dünyanın sürdürülebilir kalkınmasına güçlü bir ivme kazandırdığını belirten Macut, Çin'in 15. Beş Yıllık Plan'ının Sırbistan ve diğer ülkelerin Çin ile işbirliği yapması için yeni fırsatlar getireceğine olan inancını dile getirdi.

Macut, Çin'in önerdiği insanlık için ortak geleceğe sahip toplum inşa etme vizyonunu ve dört küresel inisiyatifi kararlı şekilde desteklediklerini belirterek, ortak kalkınma ve refahı teşvik için çok taraflı platformlarda Çin'le işbirliğini güçlendirmeye istekli olduklarını vurguladı.