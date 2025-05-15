Çin ve Singapur Ortak Deniz Tatbikatı Devam Ediyor

Çin ve Singapur Ortak Deniz Tatbikatı Devam Ediyor
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Çin Savunma Bakanlığı, 2025 Çin-Singapur Tatbikat İşbirliği kapsamında gerçekleşen deniz tatbikatının iki ülke ordusu arasındaki işbirliğini güçlendirdiğini açıkladı. Tatbikatta denizde ikmal, arama kurtarma ve silahların ateşlenmesi gibi çeşitli faaliyetler gerçekleştirildi.

BEİJİNG, 15 Mayıs (Xinhua) -- Çin Savunma Bakanlığı Sözcüsü Jiang Bin, Çin ile Singapur arasında devam eden ortak deniz tatbikatının, iki ülke ordusu arasındaki tatbiki işbirliğini artırmada ve ortak operasyon yeteneklerini güçlendirmede önemli rol oynadığını belirtti.

Jiang perşembe günü düzenlediği basın toplantısında, 9-16 Mayıs tarihleri arasında Changi Donanma Üssü ile Singapur'un doğusundaki hava sahasında düzenlenen 2025 Çin-Singapur Tatbikat İşbirliği adlı ortak deniz tatbikatına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

İki tarafın ortak komuta ve planlama çerçevesinde donanma silahlarının ateşlendiği fiili eğitim, denizde ikmal, ortak arama ve kurtarma ile diğer faaliyetleri yürüttüğünü kaydeden Jiang, tatbikatta katılımcı kuvvetlerin taktik komuta koordinasyonu ve ortak operasyon kabiliyetlerinin test edildiğini sözlerine ekledi.

Sözcü, dördüncüsü düzenlenen tatbikat kapsamında birliklerin mesleki seminerlere katıldığını, karşılıklı gemi ziyaretleri gerçekleştirdiğini ve kültürel-sportif etkinliklerde bulunduğunu ifade etti.

Kaynak: Xinhua / Güncel
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