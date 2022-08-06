Çin ve Singapur Dışişleri Bakanları Taiwan Sorunuyla İlgili Görüş Alışverişinde Bulundu

PUNOM PEN, 6 Ağustos (Xinhua) -- Çin Devlet Konseyi Üyesi ve Dışişleri Bakanı Wang Yi Kamboçya'nın başkenti Punom Pen'de Perşembe günü, Doğu Asya işbirliği dışişleri bakanları toplantısının oturum arasında Singapur Dışişleri Bakanı Vivian Balakrishnan ile biraraya geldi. Taraflar, iki ülke arasındaki sağlam stratejik iletişim ve çeşitli düzeylerde yakın etkileşimden duydukları memnuniyeti dile getirdiler ve üst düzey değişimleri devam ettirme, karşılıklı yarar sağlayan işbirliğini genişletme, düzenli bir şekilde uçuşları sürdürme ve personel alışverişlerini kolaylaştırma konuları üzerinde anlaştıklarını belirtti. Taraflar ayrıca Taiwan sorunuyla ilgili derinlemesine görüş alışverişinde bulundu. Wang, Taiwan sorununun tarihsel ayrıntıları ve bugünkü durumu üzerinde durarak, ABD tarafının Taiwan Boğazı'ndaki mevcut gerilimlerin tüm sorumluluğunu üstlenmesi gerektiğini ve Çin'in yanıtının makul ve haklı olduğunu vurguladı. Wang, ABD tarafının bu komediyi sözde "demokrasi" bahanesiyle sahnelediğini söyleyerek, bunun Çin'in büyük yeniden birleşme davasının ilerlemesini bir nebze bile etkilemeyeceğini, öte yandan "Taiwan'ın bağımsızlığı" peşinde koşan bölücü güçlerin boynundaki ilmeğin daha da sıkılaşacağını belirtti. Wang, Taiwan sorununun Çin'in egemenliği ve toprak bütünlüğü ile ilgili olduğunu ve Çin'in bu temel çıkar meselesinde taviz vermesinin veya geri adım atmasının mümkün olmadığını söyledi.

Wang, Taiwan Boğazı'ndaki mevcut durumla ilgili olarak, doğruyu ve yanlışı karıştıran ve konunun ciddiyetini küçümsemeye çalışan herhangi bir tarafın şeytani güçlere hizmet ettiğini ifade etti. Wang, tek Çin ilkesinin ihlaline göz yuman ve uluslararası ilişkilerdeki müdahale etmeme normunu baltalayan eylemlerin, nihayetinde tüm ülkelerin güvenliğine ve uzun vadeli çıkarlarının yanı sıra bölgesel barış ve istikrara da zarar vereceğini belirtti. Wang, dünyadaki ülkelerin çoğunluğunun tek Çin ilkesine bağlılıklarını açıkça dile getirdiğini belirterek, tüm ülkelerin ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin sinsi ziyaretinin vahim niteliğini ve zararını açıkça görmeleri ve dikkatli olmaları, bu tür bir tek taraflı zorbalığa kararlılıkla son vermeleri, dünyanın orman kanunlarına tabi olmasına asla izin vermemeleri ve birlikte uluslararası hak ve adaleti korumaları gerektiğini de sözlerine ekledi. Balakrishnan ise Singapur'un tek Çin politikası konusundaki tutumunun net ve tutarlı olduğunu ve asla bu yoldan ayrılmayacağını söyledi. Balakrishnan ayrıca Singapur tarafının "Taiwan'ın bağımsızlığına" her zaman açıkça karşı olduğunu ve Taiwan Boğazı'nda barış ve istikrarı korumak için yanlış hesaplamalardan ve kazalardan kaçınılmasını umduğunu söyledi.