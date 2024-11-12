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Çin ve Singapur Arasında Yeni İşbirliği Anlaşmaları

Çin ve Singapur Arasında Yeni İşbirliği Anlaşmaları
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Çin Başbakan Yardımcısı Ding Xuexiang ve Singapur Başbakan Yardımcısı Gan Kim Yong, ikili işbirliğini güçlendirmek ve sürdürülebilir kalkınma alanında yeni projeler geliştirmek amacıyla bir araya geldi. Görüşmelerde, Kuşak ve Yol İnisiyatifi kapsamında işbirliği yapma konusunda mutabakat sağlandı.

SİNGAPUR, 12 Kasım (Xinhua) -- Çin Başbakan Yardımcısı Ding Xuexiang, Singapur Başbakan Yardımcısı Gan Kim Yong ile bir araya geldi. Pazartesi günü gerçekleşen görüşmede taraflar ikili işbirliğinin çok yönlü, yüksek kaliteli ve ileriye dönük şekilde planlanıp tasarlanmasını güçlendirme konusunda mutabakata vardı.

Aynı zamanda Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Siyasi Büro Daimi Komitesi üyesi olan Ding, Gan ile görüşmesinde ikili işbirliğinin, geçtiğimiz yıl yeni faydalı sonuçlar verdiğini ve iki tarafın, ikili işbirliği mekanizmalarına yönelik çeşitli platformları iyi şekilde kullanarak ikili işbirliğini ileriye götürmek üzere birlikte çalışması gerektiğini söyledi.

Gan ise ikili işbirliği mekanizmasının sürekli şekilde iki ülkenin refah ve kalkınmasına yeni ivme kazandırdığını ifade etti. Gan, ikili işbirliği mekanizmalarının inşasına büyük önem verdiklerini ve Çin'le yakın üst düzey etkileşimi sürdürmeye, yönetişim konusunda karşılıklı öğrenmeyi güçlendirmeye, halklar arası etkileşimleri artırmaya, yükselen alanlarda işbirliğini genişletmeye ve ikili ilişkilerin daha fazla gelişmesine yönelik hamle yapmaya istekli olduklarını belirtti.

İki yetkili, Çin-Singapur İkili İşbirliği Ortak Konseyi'nin 20. toplantısı, Çin-Singapur Suzhou Sanayi Parkı Ortak Yönlendirme Konseyi'nin 25. toplantısı, Çin-Singapur Tianjin Ekolojik Kenti Ortak Yönlendirme Konseyi'nin 16. toplantısı ve Çin-Singapur (Chongqing) Stratejik Bağlantı Pilot Girişimi Ortak Yönlendirme Konseyi'nin 8. toplantısı olmak üzere dört ikili işbirliği mekanizması toplantısına eş başkanlık etti.

Çin-Singapur tatbiki işbirliğinin ilerleyişini kapsamlı şekilde gözden geçiren iki taraf, Çin-Singapur Suzhou Sanayi Parkı, Çin-Singapur Tianjin Ekolojik Kenti, Çin-Singapur (Chongqing) Stratejik Bağlantı Pilot Girişimi ve Guangzhou Bilgi Kenti'nin başarılarını vurguladı.

Kuşak ve Yol İnisiyatifi, ekonomi ve ticaret, sürdürülebilir kalkınma, inovasyon, finans, halk sağlığı, halklar arası etkileşimler ve ulusal düzeydeki ikili projelere yönelik işbirliği hakkında derinlemesine görüş alışverişinde bulunan taraflar, işbirliğine yönelik yeni fikir ve önlemleri araştırdı.

İki taraf, iki ülkeye ve halklarına daha fazla fayda sağlamak üzere yüksek kaliteli Kuşak ve Yol işbirliğini derinleştirmeyi sürdürme, önde gelen işbirliği projelerini güçlendirip uygulamaya koyma, yeni kara-deniz koridorlarının inşasını güçlendirme, dijitalleşme ve yeşillenmeye odaklanarak yeni alanlarda işbirliğini genişletmeye devam etme ve halklar arası etkileşim ve kültürel işbirliğinde yeni başarılar elde etmek üzere birlikte çalışma konusunda mutabakata vardı.

Taraflar görüşme ve toplantılarda, Kuşak ve Yol işbirliği planının imzalanması, Çin-Singapur Serbest Ticaret Anlaşması Ek Güncelleme Protokolü'nün bu yıl 31 Aralık'ta yürürlüğe girmesi konusunda anlaşmaya varılması ve orta ve üst düzey yetkililer değişim ve eğitim programına yönelik çerçeve anlaşmasının yenilenmesi gibi Çin-Singapur işbirliğine yönelik 25 yeni gelişmeye de tanıklık etti.

Kaynak: Xinhua / Güncel
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