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Çin ve Şili Liderleri İşbirliğini Geliştirme Üzerine Görüştü

Çin ve Şili Liderleri İşbirliğini Geliştirme Üzerine Görüştü
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Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, Şili Devlet Başkanı Gabriel Boric ile bir araya gelerek, Kuşak ve Yol işbirliği planı, tarım, dijital ekonomi ve yapay zeka gibi konularda iki ülke arasındaki işbirliğini derinleştirme çağrısında bulundu.

BEİJİNG, 14 Mayıs (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, Çin-Latin Amerika ve Karayip Devletleri Topluluğu Forumu 4. Bakanlar Toplantısı'na katılmak üzere Beijing'de bulunan Şili Devlet Başkanı Gabriel Boric ile bir araya geldi.

Xi, çarşamba günkü görüşmede iki ülkeye Kuşak ve Yol işbirliği planını hayata geçirme, tarım, ormancılık, hayvancılık, balıkçılık, endüstriyel yatırım, altyapı ve yeşil madenler konularında işbirliğini derinleştirme, ayrıca astronomi, kutup bölgeleri, yapay zeka, biyotıp ve dijital ekonomi alanlarında yeni büyüme noktaları geliştirme çağrısı yaptı.

Daha fazla Çinli işletmenin Şili'de yatırım ve iş yapmasını desteklediklerini söyleyen Xi, daha fazla yüksek kaliteli Şili ürünlerinin Çin pazarına girmesinden de memnuniyet duyduklarını söyledi.

Xi, çok taraflılık ve serbest ticaretin kararlı savunucuları olan Çin ve Şili'nin, Küresel Güney'in ortak çıkarlarını korumak üzere çok taraflı işbirliğini geliştirmeleri gerektiğini belirtti.

Boric ise Çin'in, en önemli ticaret ortakları haline geldiğine işaret ederek ikili işbirliğinin iki halka da fayda sağladığını söyledi.

Tek Çin ilkesine sıkı sıkıya bağlı kalacaklarını vurgulayan Boric, Çin ile ticaret, yatırım ve yapay zeka alanlarındaki işbirliğini genişletmeye, yüksek kaliteli Kuşak ve Yol işbirliğini ortaklaşa ilerletmeye ve halklar arası ve kültürel etkileşimi güçlendirmeye hazır olduklarını ifade etti.

Tüm ülkelerin serbest ticaret, karşılıklı fayda ve kazan-kazan sonuçlarına bağlı kalması gerektiğini kaydeden Boric, ticaretin tek bir ülkenin özel çıkarlarına hizmet etmemesi gerektiğini belirterek ticaret savaşı yürütmenin sonu olmadığını söyledi.

Kaynak: Xinhua / Güncel
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